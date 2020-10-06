川普的王者再臨時刻到了! (哇靠，配樂鏡頭下這麼重本，還是有個女兒好) 如果說【我爸爸剛出院要回住的地方】，好像就沒這麼帥了 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2020年10月5日 星期一

經過3天入院治療，美國總統川普已於當地時間晚間6時40分左右，戴著口罩離開華特里德國家軍事醫學中心，並返回白宮，川普的愛女、白宮高階顧問伊凡卡也在臉書和推特上PO出一段川普返回白宮的影片。而網路觀察家宅神朱學恒看到後不禁直呼，「川普的王者再臨時刻到了！」

台灣時間6日上午8點多，伊凡卡分別在臉書和推特上PO出一段川普搭乘海軍陸戰隊1號返回白宮的影片，並寫道，「歡迎回家，爸爸(Welcome Home Dad!)」。

宅神朱學恒也在臉書上分享這段影片並表示，「川普的王者再臨時刻到了！」，並感嘆，「哇靠，配樂鏡頭下這麼重本，還是有個女兒好。」接著，朱學恒也說，「如果說我爸爸剛出院要回住的地方，好像就沒這麼帥了」。

網友們也留言回應，「世紀大戲讓我們繼續看下去」，「這種醫療的黑科技太神奇了！三天痊癒」、「所以根本沒病吧？股票一跌一漲，不知幾億落袋」、「沒有權杖，跟皇冠，凸顯不出教皇的氣勢，阿川內心有點小難過」。

川普返回白宮後，也隨即在推特上傳影片表示，他剛從醫學中心離開，也從這次染疫學到很多，其中最重要的是「別讓他主宰你的生活」，別害怕病毒，我們有最棒的醫生與治療藥物，全部都會在近期研發出來。

(中時新聞網)