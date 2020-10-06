經過3天入院治療，美國總統川普已於當地時間晚間6時40分左右，戴著口罩離開華特里德國家軍事醫學中心，並返回白宮，川普的愛女、白宮高階顧問伊凡卡也在臉書和推特上PO出一段川普返回白宮的影片。而網路觀察家宅神朱學恒看到後不禁直呼，「川普的王者再臨時刻到了！」
台灣時間6日上午8點多，伊凡卡分別在臉書和推特上PO出一段川普搭乘海軍陸戰隊1號返回白宮的影片，並寫道，「歡迎回家，爸爸(Welcome Home Dad!)」。
宅神朱學恒也在臉書上分享這段影片並表示，「川普的王者再臨時刻到了！」，並感嘆，「哇靠，配樂鏡頭下這麼重本，還是有個女兒好。」接著，朱學恒也說，「如果說我爸爸剛出院要回住的地方，好像就沒這麼帥了」。
網友們也留言回應，「世紀大戲讓我們繼續看下去」，「這種醫療的黑科技太神奇了！三天痊癒」、「所以根本沒病吧？股票一跌一漲，不知幾億落袋」、「沒有權杖，跟皇冠，凸顯不出教皇的氣勢，阿川內心有點小難過」。
川普返回白宮後，也隨即在推特上傳影片表示，他剛從醫學中心離開，也從這次染疫學到很多，其中最重要的是「別讓他主宰你的生活」，別害怕病毒，我們有最棒的醫生與治療藥物，全部都會在近期研發出來。
文章來源：朱學恒臉書
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。