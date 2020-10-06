遠傳電信旗下遠傳friDay購物於今(6)日宣布全新品牌定位，未來將以「美好生活Let’s購」和消費者溝通，盼以優質購物靈感與消費者共創生活的美好時刻。並宣布「台灣味・冠饗世界」策展上線，首波由7個世界冠軍領軍，以台灣在地美食為主題，展現台灣在地情懷及精湛「食」力。

根據經濟部統計處的統計，2020年上半年在新冠肺炎疫期影響下，實體零售業衰退4.3%，而遠傳friDay購物則有兩位數成長。消費者行為的改變也有顯著的變化，在通路的選擇上，超過70%的受訪者表示，複合品牌的購物平台網站是他們的首選，網購「快速、便捷」的特性有助民眾防疫生活。

遠傳電信商品管理事業群資深副總經理暨遠時數位科技股份有限公司副董事長暨總經理杜偉昱表示：「今年因為疫情，讓我們更看到電商的重要和發展機會，遠傳本著為消費者『想得更遠』的使命，此次將原來的friDay Shopping 正名為『遠傳friDay購物』，表示遠傳將投入更多的資源與支持，以提供消費者小而美、有溫度的絕佳購物體驗，並且結合遠東集團的零售體系和遠傳遍及全省的通路為用戶們提供更完整的線上線下服務。」

根據調查，疫情期間在虛擬通路的消費情境上，有67%消費者增加在網路購買生鮮食品、82％習慣在網路上購買家庭日用品、79％會增加日常生活用品安全庫存量，電商的機會顯著提升。其次是台灣食力嶄露頭角，杜偉昱表示：「根據遠傳friDay購物站內資料顯示，相較於疫情前，上半年「台灣」搜尋次數成長3.5倍，而台灣原生品牌的商品交易量也有倍數成長，新客成長3成、回購率成長2成以上，美食品類2020年前七個月YoY營收成長超過3成，且更重視保健養生及提升生活品質。」

遠傳friDay購物自消費者的行為看出需求，「台灣味・冠饗世界」策展專區就在這樣的理念下產生，其中包括台灣冠軍館、有機農產品館、台灣咖啡茶館、台灣原生館及台灣在地美食館五大特色館別，精選真正在地生產、在地食材與在地品牌，以圖文及影音的方式深入介紹富含感動心意的品牌故事精神，以及多元精緻的商品，展現台灣在地情懷及精湛食力。

左起為王鵬傑師傅、吳寶春師傅、陳耀訓師傅。（friDay購物提供／黃慧雯台北傳真）

本次策展亮點為全台唯三榮獲世界麵包大師賽的世界麵包冠軍師傅吳寶春、陳耀訓及王鵬傑親自操刀、為遠傳friDay購物設計的「獨家冠軍麵包禮盒」。三位冠軍師傅將最能代表台灣風味的食物融入麵包中，分別推出草莓不老吐司、紅豆金沙丹麥土司及肉鬆蔥吐司三款遠傳friDay購物獨家麵包集結成禮盒，將自10/7-11/3每日限量50份銷售！而遠傳friDay購物同時為遠東零售集團的虛擬通路關鍵夥伴，因此這次活動也與遠東集團中的city’super超市合作，讓民眾不僅能線上搶購世界冠軍麵包禮盒宅配到府，也能到city’super A13門市取貨，實現O2O的多元購物模式及便利性。此外，city’super響應本活動，力邀2019年以台灣一號屏東黑巧克力62%奪下ICA世界巧克力大賽總決賽3項金牌的福灣巧克力，除實體銷售外，也上架於遠傳friDay購物，更添「台灣味・冠饗世界」策展的金牌光彩。

左起為陳耀訓師傅、吳寶春師傅、王鵬傑師傅、吳則霖師傅、賴昱權師傅。（friDay購物提供／黃慧雯台北傳真）

「台灣味・冠饗世界」策展首波活動除了獨家世界冠軍麵包禮盒外，還有三位世界冠軍咖啡師及一位世界冠軍甜點師傅--興波咖啡的吳則霖、Fika Fika Café的陳志煌、Café 自然醒的賴昱權，法朋烘焙的李依錫共同加入參與此次活動。一次邀集七位榮獲世界金牌的台灣冠軍師傅共同站台，啟動美好生活Let’s購！

10月遠傳friDay購物站上除了「台灣味．冠饗世界」策展專區，再加上「百貨周年慶」成為雙強檔活動。遠傳friDay購物與遠東百貨、遠東SOGO百貨百貨周年慶同步，精選人氣專櫃品牌商品一次到位，SK-II、蘭蔻等排隊美妝保養品，在遠傳friDay購物同樣享有周慶超值優惠且免排隊直送到家，其他家電及居家日用大牌也同享獨家優惠。活動期間（第一波：即日起至11/1）消費滿$5,000再送$5,000；會員最愛HAPPY GO卡兌點優惠。下單滿$3,000元還有機會將市值超過萬元的超人氣Dyson Supersonic 吹風機 HD03 限量全桃紅色＋專用透氣髮捲梳及順髮梳（雙梳組）帶回家！

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