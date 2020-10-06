故前總統李登輝明天安奉五指山軍人公墓，李前總統文膽李靜宜今舉行《近寫李登輝─紅樹林生活筆記》新書發表會；前中華民國總統府秘書室主任蘇志誠今表示，立院今通過「台美復交、協防台灣」等案，「把我們命運交給遠在天邊的一個人來協防我們，為何這種事現在政治人物做出來？」若李總統在天之靈，一定會說，「你們在衝蝦毀！」

他還說，書中提到，當年國統會稿子，李為了兩個字力爭到底，「把台灣經濟成果『分潤』全中華民族，所有長官都認為「分潤」不通，但是你現在看，大陸經濟發展是不是分潤了台灣經濟發展成果，既然我們對台灣民主發展這麼有信心，為何沒有信心把台灣民主發展成果，分潤給中國大陸？」這段話說完，坐在讀者席的前央行總裁彭淮南帶頭鼓掌叫好。

此外，他說，「不要人家端給你們什麼就吃，不要把寶路狗飼料當作美食來吃」；呼應王金平前院長，兩岸的事，是李總統最關心的事，李前總統對民主最大貢獻就是，「你是匪諜，匪諜在你身邊有關法律，全部解除，人民才可自由自在身在沒有恐懼中，但我們現在漸漸回復，就是匪諜就在你身邊條文開始緊摳過來，這是李總統不想見到的台灣民主方式」。

他還說，前兩天蔡總統在黃崑虎老家音樂會上致詞，說要緬懷李總統，蔡總統說，台灣人要團結，民主要永續。

他說，大家都這麼說，這樣才是緬懷李前總統的意義，但台灣人怎麼團結、民主如何永續沒人深思，今年野百合滿30週年，這對當年李總統來說，是台灣民主化可否推動成功的重大關鍵，但是當年野百合主角不是朝中大園就是方面諸侯。

他認為，野百合可以和平落幕，讓台灣順利轉型，最重要關鍵就是國家領導人肯面對面跟有意見的人、朝野間可坐下來商談，非堅持己見。

他表示，台灣人要團結，溝通比什麼重要，王前院長常說，「不要靠你們在立院是多數，汽車硬要駛過，這樣造成分裂的台灣，不管何時來的，又怎麼壯大、團結台灣，民主最大意義是溝通。」

(中時 )