國道2號拓寬工程 高公局判須給付逾億元工程款 17:292020/10/06 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 11年前承攬「國道2號拓寬工程第H61標大湳交流道至鶯歌系統交流道路段」的興安營造公司，對高速公路局提告，索討工程驗收後未給付的款項；台灣高等法院判令高公局須給付1億390萬8260元。可上訴。 一審囑託台灣省土木技師公會鑑定興安營造公司的竣工數量，認定興安營造公司得請求高公局給付本項之工程款合計為4118萬8593元，但二審認為，尚有變更設計新增工項單價差額部分，興安營造已完成，高公局須再多給付6271萬9667元。 (中時 ) #國道2號 #高公局 #拓寬 #興安 #工程 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 砸5億元翻轉農業 冷鏈中心動土 04:102020/10/06 地方新聞 苗栗竹南警分局 對雙十連假規畫交通疏導 16:152020/10/06 寶島 《集中市場》三大法人買超118億元 外資連3買迎光輝10月 15:232020/10/06 財經 立院修憲啟動工程將啟動 民眾黨提修憲3大主張 11:282020/10/06 政治 紓解市區停車不易 南市府獲中央補助興建水萍塭地下停車場 11:022020/10/06 寶島 叼菸蛇行闖國道釀連環車禍 騎士脾臟破裂陷昏迷 09:482020/10/06 社會 TWNIC推動RPKI 協助業者啟動來源驗證 04:102020/10/06 產業財經 文化部列暫定古蹟 天外天劇場何去何從 藍綠吵翻 04:102020/10/06 地方新聞 重現風華 林家花園周邊修修臉 04:102020/10/06 地方新聞 美股利多連發 台股連2紅 漲155點收復季線 13:372020/10/06 財經 社會熱門新聞 姊妹花國外唸醫學系教室遭毆打 返台求償120萬 - 社會 147cm小隻馬狼狽影像曝光 機車上狂搖52秒網暴動 - 社會 雲林孝子被父持棍活活打死 鄰居聞噩耗嘆：都因他太孝順 - 社會 公園溜滑梯口驚見褲半脫四腳獸 網腦洞大開：小夫我要進來囉 - 社會 台中傳死亡車禍 18歲女騎士慘被聯結車輾斃 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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