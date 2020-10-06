11年前承攬「國道2號拓寬工程第H61標大湳交流道至鶯歌系統交流道路段」的興安營造公司，對高速公路局提告，索討工程驗收後未給付的款項；台灣高等法院判令高公局須給付1億390萬8260元。可上訴。

一審囑託台灣省土木技師公會鑑定興安營造公司的竣工數量，認定興安營造公司得請求高公局給付本項之工程款合計為4118萬8593元，但二審認為，尚有變更設計新增工項單價差額部分，興安營造已完成，高公局須再多給付6271萬9667元。

(中時 )