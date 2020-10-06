桃園市八德區廣福路1間電子工廠6日下午發生火警，桃園市消防局到場時，有2名男性員工受困，消防人員陸續救出2人後，首名被救出的男子意識清醒，第二名被救出的男子意識不清，並失去呼吸、心跳、脈搏，目前還在搶救中。

(中時 )