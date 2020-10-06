桃園八德電子工廠火警2人受困救出 1失去呼吸心跳 17:332020/10/06 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市八德區廣福路1間電子工廠6日下午發生火警，1人被救出時失去呼吸心跳反應。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市八德區廣福路1間電子工廠6日下午發生火警，桃園市消防局到場時，有2名男性員工受困，消防人員陸續救出2人後，首名被救出的男子意識清醒，第二名被救出的男子意識不清，並失去呼吸、心跳、脈搏，目前還在搶救中。 (中時 ) #桃園市 #八德 #電子工廠 #火警 #呼吸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 3天2次騎上國道 警奔200米撲救 04:102020/10/06 社會新聞 富少淫魔2／淫狼交保後落跑 警方逮人他竟從眼前轉身逃走 08:512020/10/06 社會 國3通霄段轎車高速撞防撞車 1人輕傷送醫 13:562020/10/06 社會 弒母逆子將出獄 更一審防漏接 04:102020/10/06 社會新聞 領取率僅6成 桃園夜市券挨酸4折券 04:102020/10/06 地方新聞 台金聯平價宅十周年 100戶7日開賣 11:232020/10/06 財經 紅塵，秋回眸（下） 04:102020/10/06 藝文副刊 12外籍生居檢疑食物中毒 2人住院 09:402020/10/06 生活 澎恰恰負債上億驚吐「撐不住了」 爆汪建民也遭捲入 08:292020/10/06 娛樂 桃園23國視訊採購 創3千萬美元商機 04:102020/10/06 地方新聞 社會熱門新聞 姊妹花國外唸醫學系教室遭毆打 返台求償120萬 - 社會 147cm小隻馬狼狽影像曝光 機車上狂搖52秒網暴動 - 社會 雲林孝子被父持棍活活打死 鄰居聞噩耗嘆：都因他太孝順 - 社會 新北汐止傳瓦斯外洩 民眾聞惡臭嚇壞 現場急封鎖 - 社會 台南市殯儀館傳槍響1男頭被轟 凶嫌逃4小時落網！ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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