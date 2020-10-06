倫元投顧分析師陳學進表示，台股6日開高走高，終場上漲155.95點，漲幅1.24％，收在12,704.23點；櫃買指數同步收紅，上揚1.59點，漲幅0.98％，收在164.42點；三大法人進出方面，外資續買99.88億元，投信轉買4.11元，自營商買超14.36億元，惟外資法人於台指買回205口多單，累計淨多單部位為25,011口，心態呈現謹慎中性偏多。

目前歐美新冠疫情尚未全面獲得控制，加上市場信心尚未完全恢復，市場追價力道相對謹慎保守。但市場利多頻傳，除美國新一輪2.2兆美元紓困案有望過關、高盛預測歐洲央行（ECB）12月將進一步加碼，將大流行病緊急資產收購計劃（PEPP）規模提高4,000億歐元外，中芯禁令亦可望為台廠迎來轉單。在全球資金寬鬆不變、疫苗明年可望問世、全球經濟復甦、半導體大缺貨、外資可望認錯回補等利多加持下，預期台股後市仍將有一波行情。

個股方面，美國線運價飆漲外溢效應下，營收動能增溫、營運看俏，配合趨勢持續走多、內外資法人大戶偏多心態不變下，只要量價不失控，預期後市仍有上漲機會可期。

選股方面，觀察盤面類股與個股輪動表現，茂迪、元晶、達能、國碩、上緯投控、世紀鋼、毅嘉、一詮、淳安、矽力-KY、晶心科表現強勢，顯見後市行情不看淡，仍可維持逢低持多操作策略。

(工商 )