證券分析師葉良超表示，以技術面觀察，美股、台股目前仍具大幅回升之雛形。惟在持續上攻前，若股價出現回檔，投資人仍須多加留意回檔波幅度之深淺。

針對美國最新一輪紓困刺激法案，美國眾議院議長佩洛西與財政部長穆努欽，日前請教美國聯準會（Fed）主席鮑爾的意見，雙方6日將再度重啟對談，可望於近期內達成共識。此外，美國9月美國供應管理協會（ISM）非製造業採購經理人指數（PMI），由56.9微幅提升至57.8。

美國總統川普伉儷確診新冠肺炎，震撼國際，但才經過短短三天時間，川普就於5日出院了，隨即搭機返回白宮，且在推特上發文表示，感覺非常好，將會很快恢復競選活動。美股受利多激勵，美股四大指數5日再度全面上揚，道瓊指數上漲465點，以28,148點作收，漲幅1.68％。

展望後市，6日晚間鮑爾將於全國商業經濟協會（NABE）年會上，就未來經濟展望發表演說。聯邦公開市場委員會（FOMC）則將於8日凌晨公布會議記錄，投資人可持續留意。

個股方面，本周納入投資組合的聯發科，股價位處低檔剛起步階段，預估上方仍具空間。

(工商 )