逐洞賽｜華冠投顧分析師丁彥鈞 17:302020/10/06 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股6日受美股大漲激勵，一掃多日陰霾，由人氣指標太陽能與風電族群帶領，早盤開高走高，終場大漲155點，以12,704點作收。 大盤技術面明顯出現轉強訊號，不但成功站穩季線與月線反壓，6日也拉出帶量紅日K棒，惟短線轉強後，月季線不宜二度跌破，否則後市將面臨更大的下跌壓力。 個股方面，本周納入投資組合的偉訓，9月營收即將公布，若營收大幅成長將有望帶動股價持續向上攻堅。 (工商 ) #偉訓 #華冠 #投顧分析師 #丁彥 #轉強 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:122020/10/05 財經 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:122020/10/05 財經 逐洞賽｜證券分析師葉良超 17:122020/10/05 財經 《晨間解盤》量能不出 綁手綁腳(日盛投顧提供) 09:182020/10/06 財經 《晨間解盤》美大選＋財報 下半月防劇烈震盪(倫元投顧提供) 08:522020/10/06 財經 《盤後解析》股匯齊放煙火 台股重返12700點 15:062020/10/06 財經 《基金》全台最大線上基金平台 基富通客戶破15萬 15:402020/10/06 財經 旺季拉貨 華通泰鼎Q4續強 04:102020/10/06 證券．權證 張錫：台股四光環 明年飆更高 04:102020/10/06 財經要聞 金融奧斯卡入圍公布 數位金融獎競爭最激烈 12:272020/10/06 財經 財經熱門新聞 房價猛漲 央行可能年底打房 - 日報 國產化卡關 興達風機現焊裂 沃旭傳砍單 - 財經要聞 - 工商時報 遏止炒房 央行暗示隨時出招 - 財經要聞 - 工商時報 福建晉華事件重演？ 傳美光將對陸記憶體巨頭發動專利戰 - 財經 新台幣收盤驚見28字頭、創9年新高 衝破「楊金龍防線」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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