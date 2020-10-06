華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股6日受美股大漲激勵，一掃多日陰霾，由人氣指標太陽能與風電族群帶領，早盤開高走高，終場大漲155點，以12,704點作收。

大盤技術面明顯出現轉強訊號，不但成功站穩季線與月線反壓，6日也拉出帶量紅日K棒，惟短線轉強後，月季線不宜二度跌破，否則後市將面臨更大的下跌壓力。

個股方面，本周納入投資組合的偉訓，9月營收即將公布，若營收大幅成長將有望帶動股價持續向上攻堅。

(工商 )