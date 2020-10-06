葉昭甫強調，絕對不會有這樣的情形，也會持續想辦法，在有限的人員資源下，繼續有效率的發展公共運輸的環境。（陳世宗攝）

針對台中市公共運輸處及捷運工程處整併後的成效，市議員林德宇6日在市議會質詢中表示，公共運輸及捷運工程處的業務整合不成反變競合，原本可各自決行的機關反遭降編，他希望公捷處未來不要成為各行其是的雙頭馬車，更不能成為拼裝車。

林德宇首先詢問，原本公共運輸處及捷運工程處的處長現在的職務為何？

交通局長葉昭甫說，原本的公運處長目前是公捷處副處長，捷工處長則是目前的公捷處主任秘書，公捷處目前的處長則是由簡任技正的職務升上，過去也是督導相關業務單位的。

林德宇指出，過去公共運輸處沒有任何工程相關科室，整併後公捷處卻有三個工程科，顯示整併過程對原業務的調整是拼湊式，整合不成反變競合關係。

林德宇表示，台中公車的服務品質、電動公車的推廣、捷運藍線及後續橘線的規畫營運等等都是當前最重要的交通課題，但負責這些業務的兩個處卻被降編了，他認為這對負責這些業務的同仁並不公平。

林德宇提醒，公捷處的業務不能讓各自負責的單位去決行，缺乏最後的統合；他強調，公捷處絕不能成為各行其是的雙頭馬車，甚至是拼裝車。

葉昭甫強調，絕對不會有這樣的情形，也會持續想辦法，在有限的人員資源下，繼續有效率的發展公共運輸的環境。

(中時 )