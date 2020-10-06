民進黨立委劉世芳今日於立院質詢表示，近年中國駭客竊取台灣情資，而小米、華為等中國產品，也早已被美國列入制裁清單，但台灣至今仍有不少公、民間單位使用，資安管理如何把關？行政院長蘇貞昌表示，連美國都這麼做了，那將在近期盤點後，公布處理進度。

劉世芳指出，過去2年多來，包括1111、104人力銀行都曾被中國駭客竊取資料，1111有335萬筆，104有592萬筆。而深圳振華數據公司監控了前總統馬英九、外交部長吳釗燮等2900名以上台灣名人。另外包括北市府、國立大學、健保署、中油、台塑、台積電等等公、私立部門企業，都曾傳出情資遭竊。

劉世芳說，如果台灣沒有辦法處理資安問題，外國企業也不敢加碼投資。蘇貞昌回應，行政院已將資安提升到副院長主導層級，召集人由院長擔任，3位副召集人為科技部長吳政忠、政委唐鳳及國發會主委龔明鑫。

劉世芳表示，很多高科技產業廠商抱怨，每4家就有3家曾被駭客入侵，可能是基於政治或經濟上的竊資，政府也無法保證資安。通傳會主委陳耀祥回應，資安是全球問題，採取的是聯防機制。

劉世芳質問，就舉出的例子中，台灣有法規可以處罰上訴沒做好資安的公、民間單位嗎？政府有勸導、取締、開罰過嗎？吳政忠說，過去向民間詢問調查資安狀況，一般都不太願意提供配合。龔明鑫認為若要跟民間嫁接，《資安法》應該要趕快修正。

劉世芳表示，曾在2019年7月23日要求當時的政委龔明鑫提供「危害國家資通安全產品廠商清單」，當時行政院承諾1周內回覆，結果到現在已經380天了還不公布，這是政府處理資安應有的態度嗎？

劉世芳指出，華為、小米的產品早已被美國列入制裁清單，但台灣中央、地方機關及學校等超過7千多個單位，一半以上曾使用過海康威視、華為、小米的影像攝錄機、平板電腦、無人機、路由器等等產品，當中有不少到現在還沒汰換。

蘇貞昌回應，若連美國都這麼做了，台灣也不必然要等到產品屆期過保才汰換，之後會請行政院副院長沈榮津盤點清單後，再向立院報告進度。

(中時 )