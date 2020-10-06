離島旅遊有出國的感覺，圖為金門尚義機場今天下午情況。（李金生攝）

金門旅遊業者組團赴台推介觀光。（金門縣府觀光處提供）

金門縣府組團赴台推介觀光 首日高雄場反應十分熱烈。（金門縣府觀光處提供）

中秋4天連假，台金線空中往返旅客3萬8000餘人次，全島各處景點湧現遊客人潮。縣府觀光處今（6）日組團赴高雄、台南推介，獲得業者熱烈回響，預期將再掀起秋季檔新一波旅遊盛況。

金門縣府看準離島國旅熱潮，做為年度觀光大戲，長達1個月的「中秋博狀元餅」活動於5日晚間直播抽汽車後告一段落，9月底緊接推出的「老兵召集令」重返英雄島，搭配「金沙陽翟-積不可獅」陽翟大街與金東電影院樂高積木主題活動，也在中秋連假開出好彩頭，迎來穿梭來去的國旅遊客。

縣府觀光處長丁健剛偕地區旅行業者、旅宿業、交通業者組團跨海赴台，今起連2天在高雄、台南舉辦觀光推介說明會，提供最新的金門飯店、景點、交通接送、伴手禮等第1手資訊。首日高雄場吸引120餘位當地旅遊業者，包括高雄市商業旅行公會理事長吳盈良等人參加，反應十分熱烈。

丁健剛處長表示，金門旅遊在具地域、人文特殊屬性的戰役史蹟與閩南聚落，並將旅遊景點延伸到沿海島嶼，例如有「離島中的離島」之譽，目前最受歡迎的大膽島外，近年也出現「金門摩洛哥」沙美老街等洋溢異國風情的新景點，讓金門類出國旅遊更加有看頭，在縣府連串主題活動規畫下，全島各地都有旅遊熱點，一年四季都是旅遊好時候。

(中時 )