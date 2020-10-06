台中市外埔區土城社區活動中心冷氣機使用近20年，設備十分老舊，不僅不冷而且還耗電，時不時發出噪音聲，歌唱班學員還得聲嘶力竭跟冷氣比大聲。市議員吳敏濟6日會勘力爭改善，區公所允諾下個月前5台冷氣將完成裝設。
外埔區土城里歌唱班前班長劉謙佑指出，里活動中心二樓冷氣機使用近20年，機器老舊運轉時常發出噪音，班員唱歌時費力跟著嘶吼，實在是很掃興的事，且冷氣不僅不冷還十分耗電，歌唱班僅週六、日才有活動，3個月就要儲值3000元，班費花得很兇。
里長鄭興川則說，更換冷氣和窗廉的要求提出很久，但經費遲遲沒有著落，原因是全區10個里活動中心，一年維護費只有15萬元，杯水車薪無法支應實際需求。他也希望一樓窗廉應更換，一方面隔絕光線有助冷房效果，使用投影機時效果也更清楚。
社會局人民團體科長楊惠如表示，外埔區公所的公文已到社會局，將在1周內核准。區公所主秘白植杰則允諾下個月前，5台冷氣及一樓窗簾會安裝完成。
吳敏濟表示，活動中心老舊冷氣遲遲無汰換，是預算編列嚴重不足所致，例如大甲29個里，其中有22個社區活動中心，1年維護費也是15萬元，經常會有設備損壞沒錢修護情況，希望社會局明年將社區活動中心維護費預算至少提高一倍。
(中時 )
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