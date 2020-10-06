線上基金平台「基富通」上線滿四周年，除客戶人數達15萬人穩居平台業者之冠外，基金存量也快速成長至450億元以上，值得一提的是，在配合政策推廣定期定額、長期紀律投資有成下，平台每月定期定額扣款金額已近15億元，推廣成效卓越。

在四周年慶同時，基富通加碼推出整個十月份全平台基金(除特定基金詳見官網)單筆申購全面0手續費優惠，讓投資人在為第四季布局時再省投資成本。

基富通董事長林修銘表示，基富通自成立以來便以提供全民方便、費用低廉、安全的基金平台為重點，落實普惠金融為重要使命。在這四年來基富通推廣全民自主投資不遺餘力，從校園、全民基金投資競賽，到2019年執行金管會提出的「好享退」專案，讓退休準備議題獲得全台高度重視，更讓四萬多人參與該專案，以親身加入的方式啟動退休準備。

林修銘進一步指出，基富通在正確理財觀念的推動上也持續配合大環境變化，例如今年三月全球市場因疫情重挫時，便與投信投顧公會及集保結算所共同推動定期定額、長期投資之正確理財觀念，不僅基富通定期定額的規模大幅成長，整個基金市場定期定額的金額也出現明顯的增加。

在長期推動定期定額、紀律投資下，今年9月份基富通單月定期定額扣款金額已經逼近15億元，也比去年底(2019／12)大幅成長將近九成之多，凸顯定期定額的推廣確實受到投資人的認同。

林修銘表示，隨著愈來愈多投資人透過網路平台做基金投資，基富通客戶快速成長，加上2019年執行好享退專案，帶動客戶大幅度攀升，奠定強大的客戶基礎，今年平台的開戶數仍迅速增加中，年初至今開戶人數已經增加近3萬人，累積客戶數達15萬人，全年預估可突破16萬人。

基富通總經理黃致淵表示，為了回饋投資人，基富通歡慶四週年同時，將在十月生日慶祭出整個平台單筆申購0手續費的優惠(除特定基金詳見官網)，優惠只到10月31日，也請投資人把握優惠時間，為自己的第四季布局再省投資成本。

黃致淵針對基富通未來的發展表示，基富通將持續以客戶為中心，優化平台功能與更佳的使用者介面；今年初基富通進行了開台以來最大規模的官網改版，未來基富通仍會傾聽客戶的聲音，設計並推出更符合客戶期待的平台功能及使用介面，另一方面，基富通一直以來在推動的定期定額、自主投資等觀念也會繼續做下去，尤其過去這幾年在推廣退休準備，且獲得民眾一定程度的肯定後，基富通還將持續倡導正確退休準備觀念及投資方式，也會將平台打造為民眾在投資及退休準備上的最佳幫手。

(旺報 )