台中市長盧秀燕上任後，積極督促勞工局解決勞工各項問題，勞工局表現深受中央肯定，榮獲勞動檢查機構績效考評優等、輔導勞資雙方簽訂團體協約優等獎等5大獎項，獲獎數全國第一，更獲頒就業安定基金獎勵金1100萬元，盧秀燕6日在市政會議肯定勞工局的努力。

盧秀燕表示，市府勞工局這次獲得5個勞工面向的獎項，是全國最多、也是近年台中市最佳成績，這次勞工局更獲頒就業安定基金獎勵金1100萬元、中央的補助經費比例從87％提升至91％，這是很有感的獎勵，謝謝勞工局團隊的付出。

勞工局長吳威志指出，這次獲得勞動部頒發的五大獎中第一項為《109年度地方政府勞動行政業務考核績優第三名》，勞動部每年辦理地方政府勞動行政業務考核，台中市榮獲第一組（六都）第三名，在7大綜合考評項目有三項獲得滿分，這是近年來最佳成績，並獲頒就業安定基金獎勵金1100萬元，勞工局將提報計畫申請用以辦理相關業務。

第二項為《109年輔導勞資雙方簽訂團體協約優等獎》，去年輔導32家團體協約簽訂成績斐然，提供勞工優於法令的照顧。

第三項獲獎是《109年度勞動條件監督檢查業務績效考核評鑑甲組第三名》，去年勞動條件檢查完成5687場次，達成率158％，實施法遵訪視監督完成1324場次（107年度僅有125場次），榮獲甲組（六都）第三名，獲補助經費比例提升為91％。

第四項獲獎為《109年度勞動檢查機構績效考評優等》，勞工局請勞動檢查處宣導、檢查與監控，中市職災死亡人數由106至107年的平均14人減為108年10人，減幅約30％，且去年勞工保險職業災害保險給付千人率3.221，降幅達29.74％是歷年來最佳成績。

第五項獲獎為《109年度辦理職業安全衛生法令監督檢查業務績效考評優等》，勞工局勞動檢查處首創成立4個大型企業「安全衛生家族」，協助中央與中市17所大學簽定安衛合作協議。並推動工業區廠協會設置安全衛生委員會，修訂「台中市協力計畫」，增加「民生安全查緝組」。

吳威志表示，今年雖受到新冠肺炎疫情衝擊，但在盧秀燕督導下，勞工局面對各種突發狀況皆立即應變處理；台中市事業單位只要發生大量解僱情形，勞工局立即組成跨單位輔導小組前往提供調解、勞權法遵、就業輔導、職訓進修等多元協助，積極捍衛勞工朋友的權益，期許勞工都能在中市安心就業。

(中時 )