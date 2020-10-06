娃娃機彩品太誘人 引賊犯罪 17:382020/10/06 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法官考量吳男犯後坦承犯行，且家境貧寒、又領有中度之身心障礙證明，判他拘役5日。(蔡旻妤攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東1名吳姓男子，日前在市區一家娃娃機店內，見四下無人，竟然將機台上的巨型藍芽音箱占為己有，台主調閱監視器後報警，將吳男移送法辦，吳男因竊盜罪被判處拘役5日，可易科罰金。 吳男6月在一家娃娃機店閒逛，見店內無人看管，機台上又擺放1 個巨型藍芽耳機音箱，覺得有機可趁就將藍芽耳機音箱竊取，之後台主查看監視器錄影畫面發現後，立刻報警處理，警察將他依法送辦；但法官考量吳男犯後坦承犯行，且家境貧寒、又領有中度之身心障礙證明，判他拘役5日，如易科罰金，以1000元折算1日。 (中時 ) #藍芽 #娃娃機 #音箱 #易科罰金 #拘役 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 虧老爸龍劭華太騷 陳璇復古配件酷玩穿搭 07:152020/10/06 娛樂 美股、新興亞洲 變身吸鈔機 04:102020/10/06 投資理財 男子一周剪3次電纜線 只因不滿前妻處拘役70天 16:272020/10/06 社會 《航運股》疫情改變旅客需求 長榮航推客製化機位 13:072020/10/06 財經 集邦：中芯恐遭非陸系客戶抽單 04:102020/10/06 財經要聞 移工酒駕電動單車遭廢聘 判撤銷 04:102020/10/06 社會新聞 騎樓騎車遭警攔 持安全帽丟警還飆國罵竟辯「不小心」 14:032020/10/05 社會 「包」起來 長榮首推客製機 包位包區包艙都行 18:292020/10/06 財經 堂哥借宿成偷拍狼 爬屋頂盜攝4名堂妹洗澡長達8個月 10:192020/10/06 社會 《電子零件》獲美電商大廠無人機訂單 信邦業績添翼 09:092020/10/06 財經 社會熱門新聞 姊妹花國外唸醫學系教室遭毆打 返台求償120萬 - 社會 夫登山墜300公尺深淵亡 妻靈堂痛打領隊 「虎哥」 反被求償500萬 - 社會 147cm小隻馬狼狽影像曝光 機車上狂搖52秒網暴動 - 社會 公園溜滑梯口驚見褲半脫四腳獸 網腦洞大開：小夫我要進來囉 - 社會 影》147cm小隻女機車搖搖52秒 本尊現身回應 網瘋喊：好正 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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