台東1名吳姓男子，日前在市區一家娃娃機店內，見四下無人，竟然將機台上的巨型藍芽音箱占為己有，台主調閱監視器後報警，將吳男移送法辦，吳男因竊盜罪被判處拘役5日，可易科罰金。

吳男6月在一家娃娃機店閒逛，見店內無人看管，機台上又擺放1 個巨型藍芽耳機音箱，覺得有機可趁就將藍芽耳機音箱竊取，之後台主查看監視器錄影畫面發現後，立刻報警處理，警察將他依法送辦；但法官考量吳男犯後坦承犯行，且家境貧寒、又領有中度之身心障礙證明，判他拘役5日，如易科罰金，以1000元折算1日。

(中時 )