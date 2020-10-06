為了讓桃園偏鄉學校的孩童們有一個更舒適的學習與運動空間，永慶不動產、有巢氏房屋與台慶不動產，號召桃園區所有加盟店為偏鄉學童募集善款，自8/1到9/15舉辦「支持孩子的夢想」捐款活動，成功募款138萬元，於10/05舉辦捐贈儀式，將愛心善款捐贈給桃園大溪仁和國中、楊梅瑞原國中以及幸福基金會，讓孩子們完成運動夢想，也協助幸福基金會的喜憨兒學校設配升級，讓憨兒們有更舒適的學習空間。

桃園區永慶加盟三品牌支持鼓勵孩子們的夢想！贊助桃園大溪仁和國中與楊梅瑞原國中，希望幫助學校培育更多的運動人才。

永慶不動產桃區經管會會長余玟進表示:「大溪仁和國中棒球隊的孩子們都很有運動天賦，在眾多地方比賽獲獎連連！但由於學校沒有適合的練球場地，孩子們每天都要自行騎腳踏車到偏遠的球場練球，由於路況不好，真的會擔心孩子們的交通安全，再加上到處比賽也需要經費，因此永慶加盟三品牌協助學校募款，除了籌措比賽，更希望募得小巴士購買經費，安全的接送棒球隊的孩子們練球，持續為學校、國家棒球比賽爭光。」

曾培養出奧運標槍金牌、亞運跆拳及賽跑競技國手的楊梅瑞原國中，也是這次桃園永慶加盟三品牌贊助的對象之一。有巢氏房屋桃區經管會會長石銘輝表示:「瑞原國中的部分運動選手的家境並不寬裕，贊助選手們餐費與運動比賽經費，相信選手們能更專注在訓練當中，也希望社會大眾能多多參與公益活動，讓愛心溫暖這社會。」

桃園三品牌贊助楊梅瑞原國中，期望孩子們發揮運動才能，持續為學校、桃園爭光。(圖/業者提供)

長期提供喜憨兒們充滿愛與關懷學習環境的幸福基金會，今年受到新冠疫情的影響，募款大幅銳減，不僅憨兒們的學校設備無法更新，每日餐費更面臨資金短缺！

台慶不動產桃區經管會會長慕向群表示：「我透過客戶得知幸福基金會的困境，主動拜訪幸福基金會了解狀況。看到孩子們大熱天在沒有冷氣的教室上課，真的很痛心！於是號召桃園區永慶三品牌攜手舉辦募款活動，在同仁和民眾的愛心支持下，讓幸福基金會可以將學校設備升級，也同時也資助憨兒們的每日餐費，讓憨兒們的校園生活更舒適！」

桃園三品牌幫助大溪仁和國中棒球隊募得籌措比賽經費，力挺球員的金牌路。(圖/業者提供)

永慶加盟三品牌桃園區經管會「支持孩子的夢想」替孩子們夢想圓夢，將於11月28日在桃園中壢中正公園舉辦愛心園遊會，期望能有更多人關注弱勢朋友，讓愛延續！

桃園區永慶不動產、有巢氏房屋及台慶不動產長年投入公益回饋在地，關注在地弱勢。秉持取之於社會、用之於社會的初心，鼓勵每位同仁一起做公益，陪伴身心障礙兒童出遊，進行戶外教學。而永慶成立以來不僅提供專業房仲服務，更成立永慶慈善基金會，積極參與公益，深入社區回應在地需求，長年關注獨居長者、身障家庭、偏鄉教育等社會議題。

(中時新聞網)