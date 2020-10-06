受到新冠肺炎影響，外國觀光客無法入境旅遊，日月潭觀光圈推動聯盟趁這段時間，就南投縣與彰化縣二水鄉、田中鎮的景點，進行全面性盤點及實勘考核，並依在地特色規畫各種遊程，希望在疫情過後，搶攻國際觀光客旅遊市場。

日月潭觀光圈推動聯盟盟主魏振宇指出，該聯盟以日月潭為核心，擴展到全縣13鄉鎮市，並及於相鄰的彰化縣田中鎮、二水鄉，希望凸顯各鄉鎮市特色，整合為全新的旅遊路線，也受到交通部觀光局、日月潭風景區管理處和南投縣政府的鼎力支持。

台灣入境旅遊協會理事長王全玉、台灣旅行業國民旅遊發展協會榮譽理事長朱永達，由魏振宇及台灣民宿協會理事長彭成裕陪同，實地會勘觀光圈各鄉鎮，每個景點都個別打分數再進行評比，希望透過國旅與入境專家的角度，找出適合國旅團體的旅遊，更為疫情過後的入境旅客，安排最精采的行程，展現日月潭觀光圈的魅力。

魏振宇表示，從名聞遐邇的日月潭，到仍在建設發展中的小型社區與祕境景點，都納入亮點踩線行程中，目的是發掘更多發展觀光的機會；透過專家考察及未來旅行社的包裝，能更有效地將日月潭觀光圈，完整呈現在旅客面前，進而創造更大的觀光產業商機。

(中時 )