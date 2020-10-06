Pure Storage（NYSE：PSTG）6日宣布FlashBlade已獲得AWS Outposts Ready認證，此為AWS Service Ready計畫的一環。FlashBlade for AWS Outposts已通過全面性測試並獲得完整支援，為混合雲解決方案帶來了全快閃效能、雲端擴充性以及營運簡化，不僅加速現代化應用程式，同時更打破了IT資料孤島。

根據IDC估算，到了2021年，全球90％企業的IT策略都將混合企業內部私有雲、公有雲以及現有平台來因應現代化應用程式日益多元的需求。企業需要一套以最佳技術為基礎的混合雲策略來提供整合管理、互通性、彈性、靈活性與效能，協助他們消除複雜性、降低成本及提升資料行動性等各項挑戰。

如今FlashBlade和AWS Outposts已通過整合認證，AWS客戶能採用低延遲高效能的整合式高速檔案與物件平台，搭配Amazon Simple Storage Service（Amazon S3）原生功能以及AWS服務、API及工具，使資料中心全面擁有簡化的管理與容器能力。此解決方案將可支援人工智慧、現代化數據分析、DevOps、快速復原以及次世代應用程式等，需要即時反應與高吞吐量的使用情境，同時也滿足資料主權（data sovereignty）、法規遵循以及地端處理（local-processing）等要求。

Pure Storage FlashBlade總經理Matt Burr表示：「我們的客戶正面臨各種新興的應用程式需求，因此我們致力於提供各樣創新的技術與合作，來支援他們在混合雲方面的優先任務。我們很高興也很榮幸能參加AWS Outposts Ready計畫，並提出一套混合雲解決方案來發揮FlashBlade與AWS的彈性與靈活性。」

AWS Outposts是一套全託管式服務，將AWS基礎架構、AWS服務、API及工具延伸至任何資料中心、共置空間或企業內環境，提供真正一致的混合體驗。Pure Storage產品通過完整測試並擁有AWS Outposts Ready標章，突顯Pure不僅是APN的一員，也成功展現出與AWS Outposts部署環境整合的能力。

Amazon Web Services, Inc.的 AWS Outposts總經理Joshua Burgin表示：「客戶正在尋找更妥善儲存及管理企業資料的方法，這是整個數位化計畫的其中一環。有了Pure Storage FlashBlade for AWS Outposts，客戶不論在企業內、AWS Outposts或AWS Regions上的任何應用程式都將受惠於一套完整的資料管理解決方案，享受真正一致的混合體驗。」

(工商 )