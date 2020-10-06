科技股和醫療股滑落，以及企業對美國刺激方案的華爾街樂觀態度採取不同反應，歐股從周一兩周高點回落修正。

周二泛歐Stoxx 600指數早盤跌1.22點或-0.33%，為364.41點。德國DAX指數和法國CAC指數分別跌約0.3%，倫敦FTSE跌0.6%。歐洲今年表現最好的科技股和醫療股帶領週二早盤的下跌。

美國總統川普已從醫院離開，預計將返回白宮，全球股市獲得緩解。分析師認為，儘管川普的新冠病情可能在未來某個時間點重回關注焦點，但是至少目前川普的卸除重擔，暫時讓市場無關注點。

那斯達克期貨遭逢壓力。美國眾議院一份針對大型科技公司的反壟斷報告顯示，幾乎為毫不掩飾地表明這些科技公司必須分拆。

歐洲方面，當地媒體指出蘇格蘭將從周五起施行小程度的封鎖措施；西班牙也成為西歐首個突破80萬名新冠確診人數的國家。

Puma跌2.4%。該公司大股東雲開集團(Kering)拋售5.9%的股份。

瑞士電腦周邊製造商羅技跌6%。彭博報導蘋果已停止銷售其耳機和無線喇叭。

法國水資源管理公司蘇伊士(Suez)漲4.4%。其法國競爭同業威立雅(Veolia)宣布已成功收購29.9%股權。

(時報資訊)