內政部拍板預計明年7月全面換發新式數位身分證，民團要求須先解決資安疑慮才可上路。國民黨立委鄭麗文今天表示，從晶片到讀卡機，都可能潛藏資安風險，加密區的個資，恐在未經過政府或有心人士同意下被使用，數位身分證上路前，要先解決疑慮，因此她已提案修法，建議設立個資保護專責獨立主管機關，執行個資保護相關事宜。

鄭麗文說，雖然內政部宣稱，數位身分證使用的晶片卡加密等級是軍方的安全規格，但其實從晶片到讀卡機，都可能潛藏資安風險，現行的悠遊卡、自然人憑證的憑證金鑰系統有多次被破解、竄改的記錄。

鄭麗文表示，而讀卡機也不一定安全，連接裝置、設備連網、社交工程、軟體本身或作業系統的弱點，都可能被不肖業者或駭客植入木馬病毒和惡意程式。

新式數位身分證晶片雖存放自然人憑證，但民眾可選擇是否停用、復用或廢止，鄭麗文指出，數位身分證是身分證加自然人憑證，兩卡合一的產物，其晶片可以儲存比原本身分證更多的資料，其他部門想存取加密區的資料，必須經內政部同意。

她質疑，但是一卡在手，這些加密區的個資，會不會被政府或有心人士「沒經過民眾同意」就使用這些資料？

鄭麗文表示，數位身分證不只儲存民眾多項個資，還包括高解析度照片，足以透過人臉辨識加上AI的分析辨識技術，侵犯民眾隱私，隨處留存的數位足跡，讓民眾在網路上、街頭攝影機前的蹤跡無所遁形。

鄭麗文提醒，數位身分證上路前，政府必須盤點、測試所有環節可能的弱點和風險；每個系統設計，都必須做到隱私與資安設置，並建立防禦系統。

鄭麗文說，她已提出「數位權與個人資料保護委員會組織條例」、「個人資料保護法部分條文修正草案」，參照歐盟GDPR的規範，設立個資保護專責獨立主管機關，執行個資保護相關事宜。

她解釋，草案賦予民眾個人資料使用權、更正權、刪除權、限制處理權、資料可攜權及拒絕權，確保當事人對資料的權利，並建立個人資料處理、利用規範，以利個人資料流通。

(中時 )