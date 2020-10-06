芳苑海邊海牛蚵田是彰化縣的無形文化資產，具有豐富人文內涵的特色活動，此次微電影創作獎徵選有不少參賽者到此取景。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化報導）

彰化縣政府今年祭出百萬獎金，舉辦微電影創作獎徵選活動，將由專業評審選出前3名與佳作，網路票選人氣獎也熱烈展開，將選出最高票的3件作品頒贈5萬元獎金，投票者也有機會獲得精美小禮物，每周抽出3人，投愈多中獎機會愈高。

新聞處副處長張志昇說，為宣傳在地文化特色、促進觀光旅遊，活動共吸引43件作品參賽，包含專業影片傳播公司、高中職與大專學生和舞者等彰化各界人士，甚至旅居台灣多年的韓國女子都踴躍參與創作，網路人氣獎票選活動現正如火如荼展開，即日起至月底止，歡迎民眾上網票選喜愛的影片，讓好作品統統不孤單。

43支微電影片長約3至5分鐘，影片上線首日就創造8萬人次觀看，獲得熱烈回響；包括《你好，彰化！》、《想念，最初的愛》、《彰化進行式》和《舞動彰化》等，以不同的視角、優美畫面呈現彰化縣每個角落，走訪旅遊景點、小吃與社區產業等，創意十足、風格各異。

新聞處指出，微電影創作獎徵選，鼓勵民眾從多元的視角尋找最道地的彰化味，利用新媒體、新科技記錄及傳播彰化的美好，達到城市行銷的效果。網路人氣獎將選出3名、各得5萬元獎金；另外由專業評審，依主題性、視覺表現及創意性等評審標準，選出金獎1名（獎金20萬元），銀獎2名（獎金15萬元），銅獎2名（獎金10萬元），佳作3名（獎金5萬元），總獎金100萬元。預計11月12日公布得獎名單，並將於12月盛大舉辦頒獎典禮，宣傳獲獎作品。

為鼓勵民眾踴躍上網投票選出心中的彰化味人氣微電影，月底前每周還將抽出3名投票者，送上精美小禮物。詳情可上彰化縣政府新聞處官網∕訊息中心及臉書「花現彰化-彰化縣政府新聞處」查詢。

(中時 )