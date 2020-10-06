台灣串流電視品牌 OVO 今（6）日發表新品「百吋無框電視K1」，將超旗艦電視盒、正版影視內容、及 K 歌級音響，整合到高亮度、高畫質投影機中，一台滿足娛樂與商務需求，讓你將海量正版影音內容隨身帶著走！

OVO TV OS介面率先將串流電視頻道與OTT內容整合到同一個介面，開機就可看。（OVO提供／黃慧雯台北傳真）

OVO 百吋無框電視K1在群眾募資平台創下近千萬佳績，無論是在客廳、房間、會議或露營，只要一面白牆，享受上百吋影音震撼不用花大錢。同時，OVO無框電視K1搭載的「OVO TV OS」平台也全新上線，率先將串流電視頻道與 LINE TV、四季線上、friDay影音、myVideo、KKTV、LiTV、Vidol、歡樂看、動畫瘋、YouTube 等OTT內容整合到同一個介面，開機就可看，追劇、看電視更方便！未來除了電視盒、智慧投影機外，也將授權給更多電視品牌，目標成為客廳影視娛樂的新入口！

資誠品牌暨溝通部副總經理程芝萱指出，根據 PwC Taiwan 最新發布的《2020全球與臺灣娛樂暨媒體業展望報告》，台灣 OTT 今年營收將達 7.45 億美元，年成長 26%，正式超越實體家庭影音市場營收的 5.4 億美元！2020年的娛樂暨媒體產業將變得更加遠距、虛擬、串流、個人化，且更以居家為中心，相當看好未來五年台灣OTT產業的成長！

OVO 創辦人暨執行長吳有順表示，無框電視K1 與 OVO TV OS 的推出，象徵著未來客廳中將有更多裝置內建正版串流影視內容，而更巨大的螢幕，不但給觀眾更好的影視體驗，也能夠帶動內容產製的升級，提供觀眾付費意願。OVO希望擴大整體電視市場，讓原本習慣看手機追劇的年輕人，也能享有巨大螢幕的樂趣。K1 首度將 OVO TV OS 延伸到電視盒以外的裝置，未來也將與各大電視品牌合作，讓更多客廳中的裝置也可內建 OVO TV，開機即可享受正版追劇及看電視！

OVO無框電視K1 採用全球首款內建用於 Chromebook 筆電的系統單晶片，CPU 性能超越市售旗艦電視盒 2.6 倍，GPU 性能達 7.6 倍，並一次解決傳統投影機沒內容、體積大、需要換燈泡，以及微型投影機畫質差、亮度低、音效不理想等六大問題！

K1有四大特色，第一：唯一內建 OVO TV OS，不用另外買電視機和電視盒：在一個介面上支援豐富的海內外頻道與數千個 APP，如 LINE TV、四季線上、friDay影音、myVideo、KKTV、LiTV、Vidol、歡樂看、動畫瘋、YouTube 等正版影音。擁有開機直播電視頻道、自訂頻道、多用戶 AI 系統等獨家特色，不用另外買電視機和電視盒也可以看電視追劇！

K1投影畫面支援20吋~200吋，可以自由變大變小，正投、背投、側投、吊掛，想怎麼投就怎麼投，輕巧不佔空間，K1僅有A5 尺寸大小，輕如筆電，居家、簡報、露營都好用。

K1為看電視、追劇最佳化，燈不關黑也能看。具備 3500 流明高亮度，真實解析度 1080P、兼容解析度 4K 60P HDR。無論是開燈或窗簾透光，還是可以看得很清楚。不同於傳統電視，漫反射原理不會直射家人雙眼，避免藍光直接傷害家人的眼睛。LED 壽命 30,000 小時，每天看 4 小時可用超過 20 年，省下換燈泡的金錢與麻煩。

K1更具備K歌級音響，音效超乎想像。工匠級腔體設計、高功率雙聲道、特選低音被動振膜，加上獨家軟體專業調校，可呈現澎湃音場，小型家庭劇院帶著走。搭配語音遙控器及無線麥克風組，家裡秒變 KTV。

OVO無框電視K1內建正版影視，客廳追劇看電視，一機搞定。（OVO提供／黃慧雯台北傳真）

3C達人林小旭分享，很多人喜歡利用投影方式享受追劇、看電影的影音感受，雖然電視螢幕尺寸越來越大，但想獲得大尺寸體驗往往需要投入較多經費，且有擺放環境限制；OVO無框電視K1 可在 2.6 公尺達到百吋投影畫面，還內建多種影音娛樂功能，不論是在家看電視、追劇、看電影、K 歌歡唱派對都很方便，是租屋族享受便利生活的新選擇。K1群募活動的贊助者中醫師鄭宜哲則分享，K1輕巧好攜帶，不但可以滿足家庭娛樂需求，出門會議簡報也很方便，不需要外接電腦就可進行簡報，一台滿足娛樂和商務用途，C/P值超高！

無框電視K1建議售價為32,980元，首發優惠價27,980元，OVO官網及PChome、momo等各大網購通路均有販售。

(科技)