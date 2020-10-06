國民黨團今（6）日院會中，以臨時提案方式提出「請求美國協助抵抗中共」、「台美恢復邦交」兩項決議案，由於民進黨並未表達反對，該決議案經列報告事項並完成宣讀後已順利通過。對此，前外交官劉仕傑表示，決議案文本身方向沒太大問題，事實上比較接近政治宣示性質，沒有法律強制力，但有個小細節出了錯誤。

台美復交決議案中提到，「美國陸續通過《台灣旅行法》、《台北法》、《台灣保證法》...」。劉仕傑在臉書表示，這一句不夠精確，前兩個《台灣旅行法》、《台北法》都通過了，沒問題，但《台灣保證法》現在還是「法案」，只在2019年在眾院通過，參院都還沒通過，建議國民黨的外交幕僚可以再細心一點。

劉仕傑指出，雖是宣示意義的決議案，但對內對外還是有兩層意義，第一：在葉毓蘭那封怪裡怪氣的給川普的信之後，國民黨被罵到底是親美還是親中。國民黨藉著這個決議案，重新對外宣示親美的路線，但如何同時親中？

第二，劉仕傑說，無論川普還是拜登當選下屆美國總統，代表台灣民意的立法院做出這兩項決議案，勢必對在前線的駐美代表處，在未來與美方行政部門跟國會部門交涉時造成壓力。當然這壓力不見得不好，但台美復交及美國出兵協防台灣，這兩件事茲事體大，大陸駐美外交系統會如何回應？且美國大選還有兩次辯論，大陸政策會不會成為辯論議題？都值得觀察。

(中時新聞網)