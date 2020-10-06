北投大地酒店發起「大地元寶，為您『家』油」公益活動，從5月起將所有販售「大地元寶」的薑黃健康水餃收入，全數捐贈給台灣世界展望會，支持國內特況家庭生活扶助金。由大地酒店、大豐有線電視與台灣數位寬頻公司捐出新台幣250萬元，幫助超過200戶特況家庭。

大地酒店舉辦感恩茶會，並邀請律師謝震武，還有布農族音樂人王宏恩、全世煌，同時也是接受資助的世界展望會自立青年參與活動，分享故事。

大地酒店董事長王雪梅希望藉此公益活動拋磚引玉。她回憶，自己拜訪烏來部落媽媽時，一個泰雅族的老奶奶堅定地用族語說加油，那讓她特別感動，「當我們在幫別人加油的時候，他們也在為我們加油！」

來自南投布農族的歌手全世煌，父母在很小的時候就相繼離世，每天直接面對自己與妹妹溫飽的問題，還有學校營養午餐的費用壓力，在成為展望會的資助童以後解決了教育與餐費問題。全世煌說，雖然辛苦，但有人在背後默默支持，所以只要有一天有能力，他也要幫助別人。他並在現場帶來「相信」、「小星星」兩首動人的自創歌曲，感謝曾幫過他的人。

台灣世界展望會會長王偉華表示，在疫情衝擊下，許多展望會陪伴的弱勢家庭，在經濟上更困難，這次和大地酒店合作，他感到非常感恩。

(中時 )