雲林縣政府最近爭取前瞻基礎建設內政部計畫提升道路品質競爭型補助計畫，共提21案，需求經費6.61億元，結果僅獲核定1447萬元；特定鄉鎮市公所提案61案，需求經費21.6億元，竟獲核定11億元，張麗善感嘆「看顏色這也太離譜」！

國民黨立法院黨團黨主席江啟臣今（6日）率立委林為洲、林文瑞、吳怡玎、楊瓊瓔、魯明哲、溫玉霞到雲林縣府座談協助爭取前瞻基礎建設計畫及年度預算，張麗善大吐苦水。

國民黨立法院黨團黨主席江啟臣（坐者右二）6日率6名立委到雲林縣府關懷，聽取縣府需求的前瞻建設需求，縣長張麗善（坐者右三）大吐苦水。（周麗蘭攝）

張麗善說，提升道路品質計畫縣府報21件、6.61億元，只獲核定3件、1447萬元，比率2％；反觀特定鄉鎮市公所提案，竟獲核定11億元，核定比率55％，充滿政治算計。

她指出，總統大選時蔡英文到雲林縣開出虎尾糖鐵觀光五分車復駛支票，以前瞻計畫核定規畫費900萬元，並口頭答應要給10億元經費，但前瞻3.0不但未見中央編列相關工程費，縣府一再送案也都沒有下文，胎死腹中。

張麗善說，雲林縣農業產值792億，名列全國最高，從農人口49.7％，平均每人每年只賺35萬到40萬元，冷鏈物流園區是雲林農民做市場調節、爭取競爭力的利器，雲林縣府以「前店後廠」概念向農委會提案，竟未獲任何補助，反而產值低於雲林縣100億元的屏東縣獲補助！

她不平說，就連希望透過5G時代來臨縮短城鄉差距翻轉雲林，但5G建設預算已匡列幾個縣市，她希望國民黨立法院黨團能注意是否公平合理分配。

張麗善強調，前瞻基礎建設是全民舉債編列的預算，應該普遍造福所有鄉親，雲林縣財政跟六都完全不能比，補助對他們是錦上添花，對雲林是雪中送炭、降下甘露，縣民一定點滴在心頭。

(中時 )