資本市場太熱，害壽險公司被罰。金管會6日宣布，法國巴黎人壽台灣分公司因在計算海外投資所剩額度時，未能精準預估股債評價增值利益及孳息，造成加碼投資後，國外投資總額超過法定限額0.88個百分點，開罰100萬元。

保險局副局長張玉煇表示，法巴人壽被核准的法定國外投資上限是30％，但在場外監理，即法巴人壽每月填報的報表中發現，其國外投資總額一度達30.88％，即是在加碼投資時，未能準確估算出可能有的評價增值利益及孳息，造成加碼投資後就超限，但因為超限金額不大，因此只罰最低罰度100萬元。

由於法巴人壽主要是經營投資型保單為主，其可運用資金僅約260多億元，即超限部分約新台幣2億元上下，可能因股債增值利益及孳息金額未能抓準，導至加碼投資後，就不小心超標。

保險局表示，法巴人壽已將超額部分降下來，符合法定標準，也呼籲保險業要注意國外投資金額不要超過法定額度，以免被罰100到1,000萬元。

(工商 )