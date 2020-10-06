丁寧為了保持入戲，在片場會刻意不跟人接觸。(威視電影提供)

入圍第57屆金馬獎最佳女主角、女配角、改編劇本等六項大獎的親情系電影《孤味》，找來金馬獎最佳女配角丁寧飾演片中龍劭華離家後的情人「蔡小姐」，丁寧的獨特詮釋打破過往大眾對小三的既定印象，堅毅內斂且不卑不亢的演出方式堪稱最強「佛系小三」！

丁寧表示：「我這次的角色是一個非典型的小三，她是一個非常需要『收』的角色。」也因為演出情緒如此複雜的角色，為了保持入戲，丁寧在片場會刻意不跟陳淑芳、徐若瑄、謝盈萱及孫可芳等人接觸，丁寧表示：「我會盡量不跟他們有眼神互動，因為戲裡面我們本來就不熟，很怕情緒再岔出來！」還笑說自己在片場彷彿是個外星人：「我拍戲時都不會管別人，會變成一個外星人，這世界好像沒有跟我有什麼關係，把自己罩在一個情緒裡面。」

這次飾演龍劭華的情人，丁寧力讚戲劇經驗十足的龍哥「本身就是戲」，一看到他的眼睛，丁寧眼淚就自動落下：「我就有那種看到情人的感覺，看到他就很容易進入狀態，他好像可以帶著我們進入戲裡面那個角色。」開心表示與龍劭華對戲非常享受。而在片中與丁寧有較多互動的孫可芳，則驚嘆丁寧的演技讓她非常震撼：「跟丁姐演戲好過癮！跟她對戲時一秒就投入，一轉身看到她，我心裡就波濤洶湧，真的好厲害！」

許承傑導演也對於丁寧所詮釋的佛系小三角色感到十分驚艷：「丁姊打破了我們既定對小三的印象，她讓這角色更立體，原本設想的是比較溫柔、安靜的角色，但丁姊給這角色多了一份很強大的力量！」也令觀眾更加期待在大銀幕上看到丁寧在《孤味》中，不同於過往表現方式的精湛演出。《孤味》11月6日上映。

(中時 )