機器人在產業應用愈來愈頻繁，屏科大成立「機器人工程師術科考場」，是全台第一所通過認證的國立大學。（潘建志攝）

機器人在產業應用愈來愈頻繁，屏科大成立「機器人工程師術科考場」，是全台第一所通過認證的國立大學。（潘建志攝）

工業機器人取代人力應用在產業中愈來愈頻繁，未來機器人產值將倍數成長，人力需求也將大增。為了培育更多機器人工程師人才，屏東科技大學成立「機器人工程師術科考場」，是全台第一所設立的國立大學，未來學生能在此考證照。

根據統計，全球工業機器人數量及年年增加，已成為未來產業趨勢。2019年世界工業機器人密度（工業機器人數／萬名員工），新加坡以831為世界冠軍，其次為南韓774，台灣221排名全球第7。

工業機器人能應用在各種產業，包括汽車、電子、金屬產品、食品等，也能代替人類在惡劣或危險的工作環境中作業。如何讓機器人應用在不同產業，負責寫程式、操作、校正的機器人工程師非常重要。

屏科大近年來開設「工業機器人應用與實習」課程，學生上完課後能考證照；之前證照只需考學科，缺少實作經驗；今年開始將加考術科，目前共有6所大專院校設立術科考場，屏科大是全台第一所通過設立的國立大學。

術科考場共配置6部六軸關節型機械手臂及周邊設備，可作為機器人工程師初階與中階證照術科考試用。機械工程系副教授吳上立說，學生若考取證照後就職，起薪較高，未來產業界對機器人工程師需求愈來愈大，可說是未來的熱門職業。

(中時 )