台北市中正高中以「西洋劍」為運動見長，曾創下世大運與世界排名前50名的佳績，「台灣大師擊劍協會」特別與中正高中合作，積極推廣擊劍運動，並在6日簽訂合作備忘錄，台北市長柯文哲、教育局長曾燦金也特別出席，見證這項體壇跨世代的交流。

台北市為建立優秀運動人才一貫培訓體系，加強培育體育人才，北市教育局積極推動體育發展、培育選手，並挹注經費給學校設立訓練場館，其中，教育局就投入2億7千萬給中正高中興建綜合體育館，並在校園建置館內設施，提供擊劍、游泳、武術等訓練使用，提供學生完善的訓練空間。

台北市教育局表示，特別邀請1990年北京亞運國手、2019年亞洲擊劍錦標賽50歲組冠軍及2020年亞洲青年擊劍錦標賽國手為簽約儀式做擊劍交流，盼台灣年輕的選手能再次登國際舞台佳績。

柯文哲表示，除了辦活動外，更希望企業跟團體可以長期的贊助，像富邦籃球隊、興富發棒球隊，而味全龍也認養天母棒球場。另外，台北還有一個電競隊，因此鼓勵企業，可以長期贊助體育活動，盼透過公私協力，體育發展可以走得更穩健。

教育局指出，這次的合作，包含捐贈國內參賽費用及國際參賽費用200萬元；另外，協會還提供專業擊劍課程、國際交流等需求，發揮社會組織重視台灣運動員的角色。

(中時 )