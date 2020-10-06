屏東縣潮州鎮3個社區成立「不老樂團」， 6日長輩們前往屏東縣枋山鄉超商前進行首次的不老樂團快閃表演秀，讓長輩們有新的體驗。（潘建志攝）

屏東縣潮州鎮3個社區成立「不老樂團」， 6日長輩們前往屏東縣枋山鄉超商前進行首次的不老樂團快閃表演秀，讓長輩們有新的體驗。（潘建志攝）

屏東縣潮州鎮3個社區近年來陸續成立「不老樂團」，成員都是超過60歲的爺爺奶奶，社區志工帶著長輩以多元樂器演奏，唱出專屬在地的特色樂章。6日長輩們前往屏東縣枋山鄉超商前進行首次的不老樂團快閃表演秀，其中還有9旬阿公參與。

潮州老助盟由潮州鎮檨子、新生社區，及泗林朝林宮組成，3個社區都成立了「不老樂團」，分別為檨仔腳不老樂團、新生樂樂團，及林後樂齡樂團。6日近100名長輩前往屏東縣枋山鄉超商，進行首次不老樂團快閃表演秀成果，展現高齡者的青春活力。

長輩們演出「寶島曼波」、「老鷹之歌」、「讓讚美飛揚」等曲目，吸引不少遊客欣賞。林後樂齡樂團96歲陳先賢和94歲黃清風，是樂團中最高齡的阿公，負責打鼓，也是樂團的兩大台柱，他們說，接觸音樂並出外表演，讓他們不會老的快。

檨仔腳不老樂團經長期訓練後，長輩們已可以編曲、編動作，並融入所學的非洲鼓，讓演奏更加輕快。新生樂樂團成立第6年，理事長陳延州帶長輩們學習打擊樂器，他說，長輩們因此更有活力，互動也更多，可延緩老化。

弘道老人福利基金會屏東服務處長陳峙瑋說，音樂對長者的身心症狀及人際互動有明顯助益，音樂培訓課程讓長輩們學習打擊樂的技巧與樂趣，讓生活更充實，也能感受愛與溫度，減少孤獨感。

(中時 )