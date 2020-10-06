在地企業進駐台南麻豆總爺藝文中心的廠長宿舍，開起實體店面賣咖啡，在市定古蹟開店並不容易，要注意用電安全，也怕環境遭到破壞。（莊曜聰攝）

台南市市定古蹟麻豆總爺藝文中心的廠長宿舍，由在地企業惠光公司旗下的農產公司接手，變身為咖啡廳，中秋連假期間吸引不少遊客前來；但古蹟當店面可不容易，很多細節都要注意，其實許多空間都沒有開放，避免民眾造成破壞，目前也只有販售飲品跟禮盒，業者也和麻豆農會攜手研發「柚花咖啡」，季節限定，頗受好評。

惠光公司2年前開設綠穗農產公司，自創「薩圖爾」品牌，銷售咖啡豆及耳掛式咖啡，今年向文化局承租廠長宿舍，開設首間實體咖啡廳，這也是廠長宿舍整修後首度對外開放，因此吸引不少愛好古蹟風格的民眾上門。

惠光公司經理王啟信是假日農夫，老家的果園就在附近，父親也是糖廠員工，小時候就常在這裡進進出出，當時廠長宿舍禁止靠近，沒想到現在有機會一窺堂奧。

王啟信說，由於是木造古蹟，不能任意裝修，也不能用火，因此要設計明管電路，桌椅與地板接觸面都要套上保護套，原有的浴室、廁所、廚房及第二玄關等空間都不開放，避免不必要的破壞。

為了更有在地特色，店家主打「柚花咖啡」，這個構想其實來自麻豆農會總幹事孫慈敏，結合柚花及東山咖啡，研發初期因兩者的烘焙溫度、時間不同，團隊歷經3個多月調整後，才選出最後版本。

每1公斤的柚花乾燥後，只有剩下不到200公克可以用來製作咖啡，加上產季固定，柚花咖啡可說是「季節限定」，也是廠長宿舍咖啡開店迄今的熱門商品。

(中時 )