台南鹽水早年有月津港，曾經繁華一時，也成了貨品集散地，因為白河與嘉義山區的竹子都運到這兒，加工製作的器材相當普遍，造就繁盛一時的景象，現今的朝琴路還有「竹仔街」的稱號，南台科大團隊也前進鹽水，指導社區居民、孩童製作蜂炮用的竹炮台、竹燈籠等，希望能找回失落的傳統文化。

南台科技大學透過教育部的USR計畫，在社區成立「津之竹創藝教室」，以社區居民與國小學童為對象，開設竹藝的相關系列課程，希望能開啟除了蜂炮與意麵外，當地曾經擁有過的一段共同記憶。

台南市鹽水區曾是竹器買賣集散地，朝琴路以前還有「竹仔街」稱號，南台科大特別開設課程，指導社區民眾及國小學生製作竹燈籠、竹蜂炮台等，傳承文化。（南台科大提供／莊曜聰台南傳真）

鹽水「竹仔街」的發展，在耆老的記憶中，當年因白河與嘉義山區的竹子都運往鹽水，因此竹子、竹製品及竹建物相當多，可說左右鹽水近代的發展，因此計畫團隊參考鹽水武廟曾用過的竹炮台，研發成功後才開設課程。

竹炮台學問可不小，為感謝神明庇佑，連尺寸都蘊含意義，長3尺6代表「36天罡」，寬2尺4象徵「24節氣」，高度分為6層，6在五行裡屬水，有期待財源廣進的意思，而竹炮台是採用傳統的榫接工法，容易拆卸組裝跟收納，還能重複利用，跟現在的炮台相比，相當環保。

竹炮台重現，團隊及長輩們也到鹽水、歡雅國小協助學童，透過在地特色課程，親手把鹽水傳統的竹炮台組裝完成，文化再現與傳承的意義深遠。

(中時 )