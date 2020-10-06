高雄市旗山區中正里福正街6日凌晨發生一起縱火燒車事件！37歲涂姓男子因不滿鄰居謝姓男子懷疑他到家中偷東西，憤而趁半夜將謝男停放屋外的自小客車燒毀，警方透過監視器掌握涂男犯罪行徑，到他家中查訪，涂坦承一時氣憤而犯案，警方訊後依公共危險、毀損罪嫌函送法辦。

旗山分局圓潭派出所6日凌晨0時50分接獲65歲謝姓屋主報案，指停放在中正里福正街家門前方空地的自小客車在起火，警方獲報後通知消防人員趕赴現場滅火。

謝男供稱，6日凌晨0時30分起床上廁所時，聞到一股濃煙臭味，出門發現兒子的自小客車起火燃燒，當時弟弟就站在車旁，並向他說：「還不趕快叫人救火」，因他與弟弟感情不睦，質疑是弟弟下手，不過謝男弟弟否認縱火燒車。

警方除調閱現場及周邊監視器畫面追查外，鑑識小組也在火勢撲滅後前往勘驗、鑑定，釐清火燒車的真正原因。

警方調閱監視器時，發現一名可疑縱火嫌犯，經查訪附近鄰居，確認辨識畫面中可疑人士是37歲的涂姓男子，警方到訪時，涂男坦承因謝男家裡東西不見，經常懷疑被他偷走，他越想越氣，一時氣憤才縱火。

員警對涂男偵訊後，全案依刑法公共危險、毀損罪嫌函送法辦。

(中時 )