錢櫃大火燒出北市府公安危機，議員吳世政6日質詢踢爆，市府訂立「特定場所容留人數管制規則」，要求營業場所申報，否則斷水斷電，但屬於「第一類」的731家八大行業業者，去年申報率僅47％，連一半都不到，且全年零裁罰，痛批市長柯文哲「今天公祭、明天忘記，草菅人命！」都發局回應，該報就報、該罰就罰。

吳世正指出，申報容留人數的核定機關為消防局，裁罰則為都發局，但兩個單位卻漏掉一半的八大行業業者，沒納管，製造漏洞機會，導致場所充滿危險，其中屬第一類的舞廳酒店酒吧業，去年731家中只有350家有申報，申報率僅47％；反觀屬「第三類」的81家百貨商場、超市業，就有80家有申報，申報率達9成。

「是不是別人的小孩死不完，有死人再說嗎？」吳世正痛批，一半八大業者通通不申報，每年這樣拖，然後到時出了人命，柯才怪市民要自己小心，或怪基層官員收賄、不好好檢查。

吳世正加碼揭露，針對有申報卻發生違規情形的業者，消防局2015年迄今，每年都是移送0至3件；但都發局裁罰的件數中，除2018年罰2件外，其他年份全部掛零，完全沒裁罰。他批，沒報的沒事、去報的是傻瓜，難怪申報率愈來愈低。

都發局長黃景茂答詢，議員說得對，都發局會跟消防局研究策略，看哪裡需要再精進，該報就要報。都發局補充，消防局將案件移過來後，會列管1年、持續指導，後續有查獲該罰就罰。消防局則說，已通知各大隊前往未申報的場所，要求盡速提報，否則就強制執行提報程序。

(中時 )