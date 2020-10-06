今年第3季大陸A股成為全球表現靠前的市場，整個第3季，A股主要指數集體上漲，上證指數、深證成指累計漲逾7％，創業板指數漲5.6％，漲幅均位居全球前列。這也吸引了全球資金投資A股，透過滬深港通的北上資金總成交金額大幅增長，第3季成交額相比第1、2季分別增長68.02％、104.54％。據統計，北向資金第3季帳上大賺將近2300億（人民幣，下同）。

大陸財經傳媒集團《證券時報》旗下新媒體平台《數據寶》統計，第3季北上資金呈現淨流出狀態，合計淨流出244.1億元，具體市場上則呈現明顯的深強滬弱，其中滬股通淨流出309億元，而深股通則淨流入64.91億元。

北上資金在滬市、深市的分化，主要在於食品飲料等外資傳統重倉板塊連續遭到北上資金拋售，這些板塊主要位於滬市，而此前科技類板塊則被逆勢加倉。

北上資金透過第2季低買、第3季高賣的操作獲取巨額回報，《數據寶》統計顯示，第3季內北上資金的帳上獲利增長達2289.55億元，第2季末的累計帳上獲利為5753.31億元，增幅達39.8％。

(旺報 )