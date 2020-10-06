雲林縣古坑鄉今年柳丁結果狀況良好，目前已有業者提前採收販售，部分農民擔憂，大量採收後價格會更低。（周書聖攝）

今年氣候穩定，颱風皆與台灣擦肩而過，柳丁落果狀況較少。梅雨季後降雨量大幅減少，以致於目前柳丁還不夠飽水。儘管如此，市面上已有農民及業者開始採收販售，部分農民擔憂大量採收後，價格會更低。

柳丁通常於11月中旬開始採收，目前市面上販售的柳丁甜度和水分尚不足，盤商收購價落在每台斤11元。採收期的柳丁雖然品質優良，但新冠肺炎疫情影響，外銷受阻，產量過剩，未必能賣到好價錢。

雲林古坑鄉為全台柳丁主要產地，今年幾乎沒有受到天災侵害。古坑鄉農會表示，今年盤商、運銷合作社的收購價差不多在每台斤10元，屬於中價位。

古坑鄉陳姓農民說，產地的收購價格一直被壓低，每台斤10元幾乎只能打平肥料農藥的成本，根本沒賺。他強調，現在的柳丁受到空氣、環境汙染，結果量跟20年前相比已大不如前，以往7分地可以收7萬5000斤，現在只剩2萬多斤，價格仍沒提升。

雲林縣政府農業處企劃行銷科長柳昆宏表示，柳丁的採收期還沒到，農業處會持續追蹤產地實際的收購價格，也會協助農民行銷、加工。若今年價格不理想，會配合中央政策啟動相關措施協助農民。

陳姓農民的柳丁園正慢慢轉型，柳丁成熟後將開放民眾入園採果，免費現採現吃，遊客也可用低於市場的價格買回柳丁，減少遭盤商剝削的損失。

今年各種水果產量足，香蕉、芒果、荔枝等，價格都比去年低廉。氣候穩定，加上疫情影響外銷，內銷市場供過於求，農民擔心賣不出好價錢，紛紛力拚轉型，拓展產地通路。

(中時 )