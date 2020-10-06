美零售巨擘沃爾瑪（Walmart）上月與3家無人機營運商簽約，在美國部分地區測試無人機送貨服務。眼見勁敵亞馬遜打造無人機送貨機隊，為了不讓對手專美於前，沃爾瑪決定加快發展無人機配送商品的腳步。

目前沃爾瑪測試多種無人機用途，包括運送雜貨、新冠病毒家用檢測套件等，同時評估未來是否擴大實施。

亞馬遜的Prime Air無人機隊8月底獲得美國聯邦航空總署（FAA）核准經營。谷歌母公司Alphabet旗下無人機事業Wing和優比速（UPS）2019年也取得FAA的許可。

沃爾瑪採取不同的策略，直接與無人機業者攜手結盟，取代自行打造與經營無人機隊。

沃爾瑪9月相繼與3家無人機營運商簽約，試推送貨服務。第一家合作業者為Flytrex，將於北卡羅萊納州Fayetteville運送雜貨和日用品。第二家業者為Zipline，擬於明年初開始運送健康產品。Zipline在迦納、盧安達等非洲國家執行運送醫療物品的無人機計畫。

沃爾瑪還和奎斯特診斷公司（Quest Diagnostics）與無人機服務商DroneUp簽約，在拉斯維加斯和紐約州的奇克托瓦加（Cheektowaga）運送家用新冠病毒試劑。

隨著電商銷售不斷成長，使得零售商快速送貨的壓力與日俱增，希望縮短處理時間，俾以在同業中脫穎而出。這使得零售商看好無人機成為未來主流送貨模式的潛力。此外，疫情期間在家網購的趨勢升溫，人們傾向減少與陌生人接觸，讓無人機送貨的吸引力大增。

沃爾瑪客戶產品部門資深副總裁沃德（Tom Ward）表示，「我認為無人機技術代表極大商機。」

(工商 )