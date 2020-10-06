台中市南區長春國民運動中心，於10月1日試營運，但，市議員邱素貞接獲民眾陳情，指工程營造尚未全部完工，市府強行啟用，不但公園沒放水的水景，橋面地磚縫隙過大，還有一些灌木被踐踏，角落間充斥障礙物，破壞整體景觀，希望儘速改善。

運動局表示，此案為長春公園「綠川水環境改善工程」，非南區長春國民暨兒童運動中心工程，該運動中心包括A、B棟，皆已完成驗收及點交程序，預備正式啟用，營運商自10月1日起先辦理「試營運」，以提供市民參與並充分聽取各項營運建議，並非強行啟用，試營運期間，市府將持續落實營運計畫及維護運動中心環境。

邱素貞發現長春國民運動中心啟用營運，趕工之下造成工程品質低落。（市議員邱素貞提供）

邱素貞指出，南區長春國民運動中心在106年開工動土，今年正式完工，並自10月起到10月7日試營運，這段期間免費開放給民眾體驗，有健身房、游泳池、溜冰場、綜合球場等多種運動設施，每天吸引上千人次前來體驗。

邱素貞說，長春國民運動中心，於10月1日試營運，她接獲民眾陳情，不但公園沒放水的水景，縱有水，也不會流動，宛如死水，恐孳生蚊蟲，還有一些灌木被踐踏，營造仍有一些沒處理好，該拆沒拆的角落，營運單位的紅布條美學.....，甚至橋面地磚縫隙過大，一不小心陷入，危機四伏，溜冰場的扶手高度過高，小朋友的手摸不到，容易甩出場外，潛伏危機，證明工程確實沒有完工，就已經勉強先行啟用，她希望盧團隊上緊發條，儘速改善。

邱素貞表示，市長盧秀燕曾拍胸脯保證，未來將接續推動周邊綠川水環境改善，讓場館與周邊景點相輝映，成為南區運動休憩一大亮點。不過，綠川水環境 (愛國街至信義南街)，也就是長春公園這一段，市府自己的查核才只有80分，邱素貞質疑是否因趕著配合長春國民運動中心啟用營運，趕工之下，造成工程品質低落。

邱素貞說，綠川在林佳龍市長任內，得到公共工程金質獎，國際上得到日本百佳獎(Best 100)，全球卓越建設獎等殊榮，但盧秀燕市長不但不提報水環境計畫，甚至連得獎的工程案，也沒請水利局派員去領獎，任由顧問公司去領獎，她質疑推廣、宣傳台灣或台中市，不重要或不需要公家機關派員參與嗎？

邱素貞質疑，之前綠川水環境(復興路至愛國街)，雖然在107年已達提報金質獎門檻85分，但盧團隊卻不提報108金質獎，爭取台中市政績榮譽，難道是因為前任市長的政績而不提報爭取。

水利局說明，綠川水環境改善計畫(信義南街至正義街)已於9月底報竣，目前辦理驗收中。針對水景水量不足部分，已要求廠商調整加大水量，橋面地磚縫隙經查則符合規範，將再向民眾了解反映的地點，而園內植栽區已增加警示帶避免民眾踐踏，以維護市民優質的公園環境。

(中時 )