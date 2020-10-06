Google Cloud 今（6）天全新的品牌識別「Google Workspace」，整合即時訊息、視訊會議、文件與工作管理等諸多核心功能，且奠基於 Google 安全防護機制，也採用業界最節能的雲端技術，將為客戶需求提供量身打造的解決方案。

Google 數十年來不斷打造簡單易用的產品，以實用貼心的功能滿足使用者的需求。如今，每個月有超過 26 億的一般使用者、企業及教育工作者主動選用 Google 的生產力和協作應用程式。Google Cloud 台灣總經理邵光華表示:「 Google Workspace 徹底扭轉我們對工作環境的既定認知。未來，團隊在無法面對面共事的情境下也能持續成長、將時間投注於最重要的工作，並運用創新的方式建立人際關係。Google Workspace 提供使用者熟悉的全方位整合式服務，無論是在辦公室、居家辦公、擔任第一線窗口或與客戶互動時，每個人都能透過這項服務在當前的全新局面邁向成功。」

面對數位轉型，不止企業需要轉型，員工也必須跟著改變，才能適應日趨多元的工作模式，而科技正是促成這項轉變的重要推手。Google 在 7 月就宣布即將推出全面升級的工作環境，期盼在實現單一整合式平台的願景同時，也為使用者提供最有利於溝通、協作及創造成果的工具。今天 Google 推出全新品牌識別 Google Workspace ，並且會在接下來的幾個月陸續擴大使用者範圍。

Introducing Google Workspace

Google Workspace 是 Google 為使用者精心設計的整合式平台，重要的溝通與協作工具一應俱全，例如即時通訊、電子郵件、語音和視訊通話，以及內容管理機制。除了全新品牌識別元素，Google Workspace 也帶來新的功能：

一、連結預覽 (現已推出)：可讓使用者在文件、試算表和簡報中直接預覽連結，不需 為了查看內容切換應用程式及分頁，進而省下更多時間來完成工作。

二、文件、試算表和簡報的智慧型方塊 (今天起開始陸續推出）：當使用者在文件中使用 @ 符號提及他人時，畫面上將出現彈出式視窗，顯示相關內容的詳細資訊，並進一步提供建議的動作，例如共用文件。有了 Google Workspace，無論原先是在使用文件、試算表或簡報，都能直接在該項工具中查看相關內容並與他人互動，提高工作完成效率。

三、直接在聊天室中建立文件 (將於數週後推出)：Google Workspace 讓使用者不需切換分頁或工具，就能直接在 Chat 聊天室中以動態方式建立文件、試算表及簡報並協同合作。這不但讓作業流程更加簡單，還可確保所有團隊成員都能掌握專案的工作內容。

四、在文件、試算表和簡報中顯示 Meet 子母畫面：Google 在 今年 7 月已宣布要將 Meet 子母畫面導入 Gmail 和 Chat，方便使用者在協同合作時與夥伴進行視訊和語音通話。接下來幾個月內，Google 將在文件、試算表和簡報中陸續推出 Meet 子母畫面，讓使用者在即時協作期間，除了以文字和言語溝通外，也能透過視訊畫面，享受面對面談話般的工作效率。

這次的 Google Workspace 品牌識別煥新，落實了 Google 的產品願景：以整合和協作為基礎，提供簡單、實用且可靈活運用的服務。接下來的幾週內，Gmail、雲端硬碟、日 曆、Meet 和其他協作工具也將換上煥然一新的四色品牌圖示，這不但有系出同源，整合自 Google 本身實用而有效的技術含意，同時也代表著 Google 打造 Google Workspace 這項單一整合式溝通與協作服務的理念。

在接下來幾個月，G Suite 教育版和非營利版使用者也能使用 Google Workspace 服務。 G Suite 教育版客戶可以繼續使用 Classroom、作業、Gmail、日曆、雲端硬碟、文件、 試算表、簡報和 Meet 等工具，而參與 Google 非營利計畫的合格機構也能繼續使用 Google 非營利版。

從中小企業到跨國公司，有超過 600 萬個 Google Workspace 的企業客戶極需安全的轉型解決方案，藉此翻新工作模式。然而，各家企業在儲存空間、管理、安全性和合規性的需求大不相同，為了提供更多元的選擇，同時充分運用 Google Workspace，Google 也推出一系列的全新方案，讓使用者能夠選購更貼近機構需求的產品組合。

Google Cloud 持續針對商務會議需求強化 Google Meet 的安全性，也開放所有民眾自今年 4 月至 9 月 30 日期間免費使用 Google Meet 進階功能，讓每個人透過 Google 帳戶也能享有和企業與教育用戶同樣的功能與服務。為實踐讓使用者保持連結的承諾， Google Cloud 宣布 Google Meet 的不限時服務(上限 24 小時)免費開放至 2021 年 3 月 31 日。

(科技)