台南市2020年巨人盃全國青棒錦標賽將於6日至11日，在善化棒球場、南英棒球場、嘉南藥理大學棒球場及小北B棒球場熱鬧登場，並於6日下午4時在小北B棒球場舉行開幕儀式。今年有來自全台11縣市24支隊伍較勁，台南市長黃偉哲出席開幕典禮時致詞稱，非常期待從錦標賽中，誕生未來台灣之光。
黃偉哲表示，台南是台灣棒球運動發展重鎮，「棒球之父」謝國城先生即出身台南，也培養出許多揚名世界的優秀選手包括王建民、郭泓志、陳金鋒等，還有國家代表隊選手林華韋、吳誠文，及當前活躍於職棒的林安可、林泓育、林益全、林哲瑄、林智勝等人，顯示台南與棒球的深厚淵源。
台南市政府教育局體育處表示，為紀念台南市巨人少棒隊光榮歷史，特別辦理具有傳承意義的巨人盃三級棒球錦標賽，所有參與隊伍皆是來自全台的佼佼者，包括桃園平鎮高中、新北穀保家商及高雄高苑工商等傳統棒球勁旅，賽事絕對精采可期，歡迎喜愛棒球的朋友，到場為選手們應援加油。
(中時 )
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