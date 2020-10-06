生態保育人士守護白海豚，活化雲林縣台西鄉「漁港小店」打造保育據點。（張恒嘉提供／張朝欣雲林傳真）

中央海洋委員會今年9月公告白海豚棲息範圍，其中包括雲林海域，環保生態人士因此著手活化雲林縣台西鄉「漁港小店」，做為白海豚保育據點，藉由各種裝置藝術，介紹白海豚與離岸風力發電風機的衝突，喚起各界對海洋生態的重視。

被列為極危物種的台灣白海豚族群，因其棲地面臨風機、電纜等各種人為設備的騷擾，台灣永續聯盟、台西活力海岸工作協會、黃金蝙蝠生態館因此規畫以藝文造景、生態保育推廣、低碳旅行來替白海豚發聲。

黃金蝙蝠生態館負責人張恒嘉表示，他們選定閒置中的台西鄉「漁港小店」，做為白海豚保育據點，邀集環保生態人士到海岸撿拾廢棄蚵棚的竹子、海漂物，打造1座「斷裂的風機與白海豚大尾巴」裝置藝術，店內並有白海豚保育相關解說。

張恒嘉說漁港小店位於台西港內，由「台西港漁業管理站辦公廳舍」改建而成，原本規畫做為遊客中心，卻因缺乏經費已閒置4、5年，希望藉由此次活動加以活化，成為關心白海豚人士的據點。

環保人士指出，海洋委員會今年9月1日公告白海豚重要棲息環境，範圍包括苗栗、台中、彰化、雲林4縣市海域，面積達763平方公里，雲林縣最近有離岸風力發電的風機工程，極可能影響白海豚生態，必需更加審慎的觀察監督。

漁民說在雲林外海捕魚偶爾會看到白海豚，大家對於這種充滿靈性的魚隻懷有敬意，認為會帶來好運，因此只會遠遠觀看不會捕捉。

(中時 )