香港中文大學亞太研究所發表民意調查結果，就香港是否適合居住與生活作評分，受訪者對香港的宜居城市平均評分為49.6分，較去年9月下跌近5分，是2017年始創該評分以來最低分。調查顯示，有近44%受訪者打算移民或移居，移民目標首選英國、其次澳洲，台灣居第3。

據《東網》報導，中文大學亞太研究所電訪737位18歲以上的市民中，有近44%受訪市民打算移民或移居外地，24%移居目的地選擇英國，其次11.6%是澳洲，台灣位列第3，有10.7%受訪者選擇。

調查指出，最多受訪者提及打算移民的本地因素為對港府及政策不滿，佔27.3%；其次是政治不穩定佔23.6%；香港人權自由惡化佔19.8%；政治不民主佔17.6%。調查發現，受訪市民擁有外國居留權的比例將近1成，為9.4%。

調查表示，在移居大陸的問題上，有近9.5%受訪市民有此打算，移居大陸的原因有25%是因為香港居住環境擠迫，15%認為香港政治不穩定；13%認為香港經濟欠佳；反送中運動造成政治動盪佔逾11%。

香港議員葛珮帆受訪時表示，調查結果「不意外」，香港宜居程度每下愈況，治安惡化，香港國安法立法前，市民感覺港府對港獨束手無策，市民安全沒有保障。此外，民生問題未解決、市民生活愈加艱難，移民念頭才因此快速擴散。

(中時新聞網)