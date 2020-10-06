林心如難得放閃。（圖／翻攝自臉書）

藝人林心如和霍建華結婚4年，育有一女「小海豚」，夫妻倆婚後十分低調，日前小倆口趁連假在淡水約會被網友巧遇，今（6日）林心如就難得親自放閃，曬出黏著老公的合照，甜蜜程度破表。

林心如在社群網站曬出和霍建華的自拍照，寫下：「你今天微笑了嗎，#多一點微笑多一點良善世界會更美好 #每一天都是充滿愛與希望的一天」，從照片背景看來應是淡水遊當天所拍，兩人同樣戴著墨鏡，霍建華反戴著棒球帽，一如以往露出酷笑，林心如則頂著素顏、面露燦笑，兩人世界甜滋滋。

林心如曬出和女兒小手疊大手的溫馨照。（圖／翻攝自臉書）

另外，林心如還PO出與女兒小手疊大手的照片，母女倆戴著同款親子手鍊，小海豚肉肉的小手很是可愛，吸引許多粉絲留言直呼「想看可愛的小海豚」、「嫰嫰的小手」、「幸福一家人」，林心如罕見親自秀恩愛，意外掀起熱議。

有網友日前在淡水漁人碼頭巧遇林心如和霍建華，透露兩人很親民，知道被網友認出，不但主動說中秋節快樂，離開前還說拜拜，夫妻倆私下雖然保持低調，但直接以行動打破婚變傳言。

(中時新聞網)