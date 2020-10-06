氣動元件廠氣立因5G需求持續增溫、中國政府又推動國產設備自製化，9月及前三季合併營收，均創同期次高，優於預期。氣立預期，大陸浙江平湖廠明年正式投產，加上5G需求動能不減，2021年合併營收有機會挑戰歷史新高。

氣立今(6)日公布9月合併營收1.34億元，年增幅31.51％；前三季合併營收11.75億元，年成長15.0％，雙雙改寫同期次高。氣立指出，5G需求不減、中國政府推動國產設備自製化，是9月營收表現，優於公司預期的主因。

氣立指出，氣立第三季整體出貨主要是消費性電子產業設備需求，持續暢旺，像是智慧型手機、筆電平板、PCB等相關供應鏈自動化設備，加上5G需求的帶動下，成長強勁。此外，車用、化工、工具機、焊接及太陽能產業需求，也比第二季明顯成長，帶動氣立營收維持水準之上。

氣立表示，氣立對明年營運展望，維持審慎樂觀看法。氣立主要客戶成長動能強勁、自動化需求趨勢不變，可帶動訂單持續暢旺。大陸浙江平湖新廠進入最後完工階段，年底前可望搬遷，調整氣立產線，在新廠產能挹注、又有5G需求動能延續，氣立2021年營收有機會挑戰新高。

(工商 )