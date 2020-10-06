屏東縣政府與台南市政府在7月底合作，進行以男女朋友為諧音的「南屏友~旅屏遊~尋覓南旅屏遊」酷卡集章抽好禮活動在9月20日順利結束，5日下午在台南市政府抽出76位幸運的獲獎民眾，相關抽獎名單於6日公布在屏東縣政府交通旅遊處官網與屏東GO好玩官方臉書，歡迎民眾上網查詢。

為發揮1+1>2活絡後疫情國內旅遊效益，屏東台南兩縣市政府合作的「南旅屏遊」酷卡集章抽獎活動，透過浪漫的漫畫筆鋒把屏東台南十處美景刻畫得相當唯美，呈現在酷卡上，吸引民眾熱情索取，活動還曾再版加碼印製，2個月活動期間共計4萬張酷卡在屏東台南各景點「遊玩」，9月20日活動結束後順利匯集到台南市政府永華行政中心，5日在公開公平且有第三公證人見證下，順利完成獎項的抽取。

動物森友會特仕版主機、iPhone XR、AirPods耳機、iPad、三天兩夜雙人套票行程、五星級酒店標準雙人房住宿券等多項好禮，共計有76位幸運得主，獲獎名單及領取流程已公布於屏東縣政府交通旅遊處官網「南旅屏遊」活動專區https://www.pthg.gov.tw/traffic/cp.aspx?n=67C2EFB6AA6D9C6F及與屏東GO好玩官方臉書（https://www.facebook.com/PINGTUNGTRIP/），歡迎民眾上網查詢，另外沒有抽中獎項的民眾，主辦單位將依民眾填寫地址寄回酷卡以作留念。

另外，屏縣府交旅處官方FB粉絲團「屏東GO好玩」精心推出的「安心遊許願池」加碼贈獎活動活動亦截止，5日已抽出30位幸運得主，贈送AI音箱、便攜相片印表機、電子氣炸鍋與旅遊商品折價券等加碼獎品，歡迎至屏東GO好玩官方臉書查詢中獎名單；交旅處強調，安心遊補助持續至10月底，縣府十月間也安排國際衝浪大賽、滿州賞鷹、斜坡上藝術節、四重溪溫泉季等相關活動，歡迎民眾到屏東來遊玩。

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