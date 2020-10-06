美國高爾夫運動相關用品的零售金額大幅上升，北美高爾夫球具銷售顯著成長，確認高球產業已從肺炎疫情中，快速復甦，大田（8924）受惠客戶拉貨積極，今年9月單月營收4.14億元，年增37.50％、月增9.74％，此一氛圍可望瀰漫第四季，訂單已經排到明年第一季了。

大田6日公佈9月營收4.14億元，比今年8月的3.77億元，月增9.74％，比去年同期的3.01億元，年增37.50％，累計今年前三季營收約27.25億元，仍比去年同期的29.82億元，年減8.62％。

大田6日表示，疫情期間，大家悶壞了，使得擁有社交距離優勢的高爾夫球運動，成為「防疫運動」，因此帶動許多新的打球人口，推升下游客戶的銷售，無論是美國或日本主要客戶，「最近的急單，特別多」，而且客戶也上修訂單數量。

大田指出，今年第四季本就是高球旺季，因為疫情的驅動，「第四季的訂單，已經滿載」，產線已經排到明年第一季了。

法人指出，受惠打球人口回籠，加上新進打球者的加入，美國高爾夫球的比賽回合數，在今年6月份年增13.9％，7月份繼續增長19.7％，到了8月份又再成長20.6％，確認高球產業已從肺炎疫情中，快速復甦。

(工商 )