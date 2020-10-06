後疫時代全台最大型海外拓銷活動「2020線上越南臺灣形象展」今6日起於線上展開為期三天活動，外貿協會董事長黃志芳強調，受疫情影響，數位新南向啟動，臺灣參展商達135家、預約觀展越南買主也有220家，是疫情後全台最大型的海外拓銷活動，預計將透過AR、VR看展、視訊洽談逾500場次。

黃志芳指出，因疫情各國邊境管制下，全球企業、會展數位化為唯一趨勢，「新南向臺灣形象展」在今年數位轉型2.0，首次以線上展覽方式呈現，除線上洽談外更採用最新科技呈現線上360度商品展示及透過虛擬實境(VR)呈現線上展會，使虛擬展館擁有與實體展館一般的攤位設計及攤位擺設，如臨真實的展場。

展出內容包含智慧城市、健康醫療、新創電商、時尚生活及觀光與文化等五大主題，呈現台灣企業在後疫情時代的5G、AI、雲端、防疫、醫療、電子商務等各領域的應用解決方案，以及向越南民眾導覽臺灣的觀光風景與人文文化。展覽運用多項數位科技突破遠距離的限制，創新呈現方式與觀展體驗，更是台灣科技與會展業結合升級的範例，也成為後疫情時代會展產業變革指標，黃志芳指出，包括德國等均對線上形象展技術運用相當感興趣。

(工商 )