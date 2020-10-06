苗栗縣通霄鎮拱天宮爆出人事紛爭，信徒代表陳榮生6日投訴，現任管委會選舉時違反組織章程，信徒代表當場抗議，大會仍照案通過，雙方鬧上法院纏訟近2年，台中高分院近日判決拱天宮敗訴，撤銷選舉結果，全案仍可上訴。拱天宮管委會表示，尚未收到判決書不予置評，但對信徒的服務不會中斷。

通霄白沙屯拱天宮香火鼎盛，6日卻爆出管委會人事爭議，白東里長、信徒代表陳榮生投訴，2018年12月拱天宮舉辦第十屆信徒代表大會，要選出管理委員、監察委員及候補委員等，但過程違反拱天宮的組織章程，現場不僅一片混亂，唱名人選竟以「拍手」取代舉手表決，剝奪其他信徒代表的被選舉權。

陳榮生說，第十屆管委會改選原則應從下往上，依序由會員選出信徒代表、委員，最後才由委員推舉出主任委員，但選舉當時程序卻顛倒，由2人推舉主任委員後，直接由主委依指定名冊唱名進行一次性包裹表決，過程中有信徒代表抗議，最後依然通過、散會，「沒有讓人懷疑的機會」。

部分信徒代表不滿大會決議，一狀告上苗栗地方法院遭駁回，上訴至台中高分院，高分院法官參酌、比對當事人與證人證詞及手寫會議紀錄等，認為以一次性包裹式表決，已違反拱天宮管理組織章程，宣判廢棄一審判決，並撤銷大會選任管理委員、監察委員之決議，候補管委及監委之決議亦不存在。全案仍可上訴。

對此現任拱天宮管理委員會總幹事陳春發表示，尚未收到判決書，不願隨之起舞，也不方便發表言論、尊重司法，後續不排除上訴，但對信徒的服務不會中斷。現任主任委員洪文華則強調，判決尚未定讞，一定會上訴。

(中時 )