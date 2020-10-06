民進黨立委莊瑞雄今日於院會質詢指出，前瞻計畫針對高鐵延伸至屏東編列了1億，相關計畫跟進度為何？交通部長林佳龍回應時，一會說東部快鐵西部高鐵、一會說高雄、屏東的捷運路網，最後直接坦承「要回去再查一下」，後改由國發會主委龔明鑫代替答詢。

莊瑞雄表示，2019年9月10日，行政院長蘇貞昌在屏東六塊厝，宣布高鐵延伸至屏東，並指出這並非只是為了屏東縣民，也是為了台灣的發展，但目前進度到底到了哪裡？

林佳龍說，交通部在2020提出政策白皮書「東部快鐵、西部高鐵」，屏東將有快鐵、高鐵、台鐵以及未來的捷運路網去連結高雄，過去有一些不同的軌道建設在推進，現在已經到達必須要整合的階段，整體來說，必須要讓主計畫的軌道建設，去銜接東西部間的屏東地方，而高鐵延伸加上台鐵的電氣化、雙軌化，有一部分會變成快鐵等等。

莊瑞雄在林佳龍答詢時露出「眼神死」的不耐表情，等到林佳龍講完時表示「部長說了一長串也沒回答到問題啊，剛剛講的我就算用白話文講給屏東的鄉親聽，也沒人聽得懂。」

林佳龍表示，現在可能有南迴鐵路電氣化，也正在評估是否一併雙軌化，另外高雄捷運往東港、潮州延伸，可能會跟高鐵、台鐵路網，要先處理整合。

莊瑞雄再度問到，針對高鐵延伸至屏東，前瞻已編列1億元經費，目前到底規畫這些錢要做什麼？林佳龍說，1億是評估規劃的部份不是工程，「詳細的項目回去再了解一下。」最後莊瑞雄乾脆放棄，改請龔明鑫回答，龔明鑫表示，1億中有2800萬是可行性評估，目前已完成等政院拍板，之後會進入綜合規劃，然後再編工程款。

蘇貞昌說，請莊瑞雄回去告訴屏東鄉親，高鐵會延伸到屏東六塊厝，可行性已經過交通部到行政院，第2階段會規畫周邊路廊、沿線土地開發等等。莊瑞雄問，回去跟屏東鄉親說，高鐵延伸至屏東，蘇貞昌掛保證，可以這麼說嗎？蘇貞昌回答「可以。」

(中時 )