雲林縣政府原本規畫沿北港溪防汛道路興建台78甲快速道路，去年研擬沿台19線新方案，不僅距離更短，且可減少20餘億元經費，上個月交通部通過「可行性評估補助案」補助558萬元，雲林縣政府6日表示已展開相關評估事宜。

為建全雲林縣西南側交通網絡、改善北港、水林、口湖沿海3鄉鎮交通不便問題，台78甲快速道路興建計畫於14年前即由民意代表提出，但至今仍無下文，被地方民眾抨擊為「假議題」，主要是經費達140餘億元，令中央難以定案。

雲林縣政府工務處長汪令堯表示，縣府原本規畫沿北港溪防汛道路興建台78甲高架快速道路，其總長度約14公里，經費約140餘億元，去年研擬沿台19線興建高架快速道路新方案，總長度縮減為12公里，經費約112億元。

新方案比照西濱公路（台17線）平面道路與台61線高架道路共構方式，不僅減少長度，還可節省20餘億元經費，經交通部公路總局生活圈審議小組審議通過「可行性評估補助案」，補助雲林縣政府558萬元進行評估。

汪令堯指出，新方案沿台19線現有平面道路興建，將土地徵收問題減至最少，且日後還可往南延伸至嘉義地區，一舉打通雲林西南側交通網絡，目前縣府已展開相關作業，希望在1年內完成評估。

地方民眾說台78甲快速道路歷經數名立委爭取、多位交通部長會勘，一直只聞樓梯響，希望此次能夠成案，不要讓地方望眼欲穿。

(中時 )